La performance “Lo spazio delle relazioni” a cura dei Sonenalè in scena al Lab Urbano Rigenera di Palo del Colle

La rassegna di performing art “A Maglie Larghe”, organizzata da Factor Hill sotto la direzione artistica di Alessandra Gaeta, propone per il quarto appuntamento con la danza contemporanea “Lo spazio delle relazioni”, una produzione a cura dei Sonenalè. La performance, con una coreografia firmata da Riccardo Fusiello e collaborazione artistica di Agostino Riola, andrà in scena presso il Lab. Urbano Rigenera di Palo del Colle, domenica 24 ottobre alle ore 21.00.

Si tratta di uno spettacolo che coinvolge ad ogni replica dieci persone di diverse età e provenienza, selezionate ad hoc, per indagare lo spazio tra i corpi e la sua densità emotiva nelle relazioni umane. I dieci partecipanti alla performance, selezionati tramite una call, riceveranno una mail con le istruzioni generali, su come prepararsi e con la richiesta di portare alcuni oggetti legati a loro relazioni. In scena, in una immaginaria balera, balleranno e reagiranno col corpo, sulla base delle istruzioni ricevute, agli stimoli del coreografo.

Per partecipare alla call è necessario inviare una mail entro le 13.00 di mercoledì 20 ottobre all'indirizzo info@sonenale.it indicando nell’oggetto “CALL LO SPAZIO DELLE RELAZIONI/ Palo” e inserendo nel corpo mail: dati anagrafici e personali (nome, cognome, età, residenza, professione, recapito telefonico) foto (figura intera e primo piano), presentazione in max 5 righe, segnalando eventuali esperienze sceniche e/o di ballo (es. teatro, danza, balli di gruppo, tango, etc…).

"Lo spazio delle relazioni" è un progetto realizzato grazie alle. Il lavoro trae ispirazione da uno studio dell'antropologo americano Edward Hall sul legame tra distanza relazionale e fisica.

E’ possibile assistere alla pièce il 24 ottobre previa esibizione di Green Pass e prenotazione tramite il formhttps://form.jotform.com/ 212856771167060, nel rispetto delle norme anti-Covid19. E’ previsto un Ticket di ingresso di 8 € con un ridotto di 4€ per bimbi/e sotto i 12 anni e allievi/e di scuole di danza. Info via mail a factorhill.fh@gmail.com

