SpeakBari per Speakoinè: una giornata dedicata alle lingue straniere e al divertimento

A Bari una bella novità, una giornata con cinque tavoli e su ognuno di essi una bandiera diversa. La sfida è cercare di parlare solo la lingua contrassegnata dalla bandiera intorno a ciascun tavolo.

È un evento pensato per tutti gli stranieri che hanno nostalgia di praticare la propria lingua madre o che vogliono mettere alla prova le loro abilità in italiano, e per tutti gli italiani che vogliono praticare le lingue straniere.

Non vediamo l'ora di incontrare tutti voi! Portate anche i vostri amici se volete!!

L’ingresso è gratuito.