Nelle Grotte di Castellana appuntamento con SpeleoFamily, l'avventura sotterranea per tutta la famiglia

Domenica 5 marzo appuntamento con SpeleoFamily, l'avventura sotterranea per tutta la famiglia.

Una visita speciale, per adulti e bambini, che consente di percorrere un tratto alternativo rispetto al tradizionale percorso turistico con la guida di speleologi professionisti. A far luce durante il percorso sarà solo il fascio di luce del caschetto in dotazione, per vivere un'esperienza unica da veri esploratori.

5 marzo 2023

briefing in biglietteria alle ore 12:00, partenza ore 12:30

1 km, durata minima 1 ora

12€ + prevendita adulti / 6€ + prevendita bambini da 4 a 14 anni

acquisto esclusivamente online: https://shop.grottedicastellana.it/