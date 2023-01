Nelle Grotte di Castellana 'Speleofamily', l'avventura sotterranea da vivere con tutta la famiglia

Prezzo non disponibile

Nuove date febbraio/aprile per la visita speciale alle Grotte di Castellana che consente di percorrere un tratto alternativo al tradizionale percorso turistico e scoprire il sito carsico come dei veri esploratori. Guidati da speleologi esperti, l'esperienza si svolge lungo un percorso 1 km, affrontato al buio con le caverne illuminate solo dal fascio di luce del caschetto dato in dotazione. Un tour entusiasmante che coinvolge ed emoziona, dedicato soprattutto ai bambini dai 4 ai 14 anni.