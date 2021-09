Alle Grotte di Castellana con Speleofamily e gli seppatcoli 'Hell in the Cave'

Il calendario di settembre delle visite alle Grotte di Castellana (Ba) si arricchisce di sei speciali appuntamenti con la visita Speleofamily, tour multisensoriale per famiglie e non solo, che consente di visitare lati nascosti delle grotte e rivivere l’emozione dei primi esploratori, alla scoperta di storia e geologia. Sei le date in calendario 11, 12, 18, 19, 25 e 26 settembre 2021 (appuntamento alle ore 18:30 con partenza alle ore 19:00).

Pensata anche per i bambini dai 4 anni in su, la Speleofamily è una visita che consente di percorrere un tratto alternativo rispetto al tradizionale percorso turistico. Guidati da Speleologi professionisti si parte per l’esplorazione con la sola luce del caschetto per un’emozionante avventura fra le caverne e le concrezioni del sito carsico castellanese.

Il tour è disponibile solo per posti limitati e viene confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La visita speciale ha un costo di 12€ per gli adulti e 6€ per i bambini da 4 a 14 anni, percorre circa 1 km a piedi e ha una durata non inferiore a un’ora. È necessaria la prenotazione chiamando al numero 080.4998221 (dalle ore 9:00 alle 14:00) o tramite mail a segreteria@grottedicastellana. it. Per accedere al tour è necessario essere in possesso di Green Pass (in forma digitale o cartacea) dai 12 anni in su, e consegnare una autocertificazione compilata, disponibile on line sul sito ufficiale o presso la biglietteria e l’info point in zona grotte.

Consultabile sul sito www.grottedicastellana.it, invece, il calendario delle visite giornaliere alle grotte (itinerario completo fino alla Grotta Bianca della lunghezza di 3 chilometri e della durata di 100 minuti circa, Itinerario parziale della lunghezza di 1 chilometro e della durata di 50 minuti circa), i cui biglietti sono acquistabili sul circuito TicketOne.

Tutte le attività presso le Grotte di Castellana si svolgono nel rispetto delle prescrizioni del protocollo di sicurezza anti contagio. Maggiori informazioni sono disponibili anche sui canali social ufficiali.

Proseguono gli appuntamenti con l’Inferno di Dante nelle Grotte di Castellana

HELL IN THE CAVE: NUOVA REPLICA DOMENICALE NEL CALENDARIO DI SETTEMBRE

Viste le numerose richieste, è stata prevista una nuova data nel calendario di settembre di Hell in the Cave, spettacolo aereo sotterraneo, libera rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia a 70 metri di profondità nelle Grotte di Castellana (Ba). Ai tre appuntamenti già in programma per le prossime settimane (11, 18 e 25 settembre) si aggiunge quello di domenica 19 settembre (botteghino ore 20:15, sipario ore 21:00).

Con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo, Hell in the Cave è uno spettacolo sensoriale, che nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante. Uno spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci, capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico.

La prenotazione è obbligatoria al numero 339.1176722 (anche WhatsApp) o attraverso un messaggio sui social ufficiali dello spettacolo. Ad un prezzo speciale, inoltre, è possibile acquistare il biglietto che combina la visita completa delle grotte allo spettacolo. Ulteriori informazioni sullo spettacolo sono disponibili sui canali social e sul sito www.hellinthecave.it.

