Speleologia urbana in Lama Picone

Domenica 18 settembre percorreremo il paesaggio urbano del IV Municipio di Bari, tra insediamenti rupestri e complessi ipogei, in compagnia dello storico e speleologo Sergio Chiaffarata.



ATTENZIONE: il termine per le iscrizioni è Venerdì 16 Settembre ore 23.00

Organizzatori: Emanuela Derossi, Sergio Chiaffarata

Raduno e partenza: ore 09:00 del 18 settembre - via Generale Dalla Chiesa, Bari (parcheggiare nei pressi del Ristorante “il Quadrifoglio”)

Grado difficoltà escursione: (t) turistico

Tempo di percorrenza: ± 3:30 ore comprese soste

Descrizione itinerario: escursione in lama Picone a Bari, guidata dallo storico Sergio Chiaffarata, percorrendo il paesaggio urbano periferico del quarto municipio di bari. Visiteremo la chiesa rupestre di Santa Candida, l’ipogeo R. Mola e l’ipogeo Caravella.

Avvertenza: il programma può subire variazioni o annullamento, in condizioni meteo climatiche avverse e in qualunque momento.

Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno optare per un percorso alternativo più consono ad eventuali esigenze contingenti di sicurezza.

Attrezzatura di base obbligatoria (a pena esclusione) : abbigliamento comodo, scarpe da trekking con suola in gomma antiscivolo, scorta d’acqua, 3 ministilo per l’illuminazione dei caschi speleo.

Consigliata macchina fotografica.

- gli organizzatori si riservano di accettare o meno le adesioni all’escursione .

- la località di partenza va raggiunta con mezzi propri.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni: contattare gli organizzatori.

Sede CAI (sezione di bari), via volpe 6, Bari. E-Mail: info@vespertilio.it

Informazioni Generali

N.b. Le adesioni all’escursione dovranno pervenire, agli organizzatori, entro e non oltre le 23:00 di venerdì 16 settembre.

• entro lo stesso termine si valuteranno anche eventuali condizioni meteo avverse per annullamento o variazioni di altre località ipogee.

• i non soci, per i fini assicurativi, dovranno comunicare preventivamente le proprie generalità (nome, Cognome e data di nascita) e versare la quota per l’assicurazione al momento dell’adesione in sede e direttamente agli organizzatori.



Di seguito le norme da rispettare in tema di igiene, distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di dispositivi di protezione individuali (dpi) secondo quanto disposto dalle autorità competenti al fine di Limitare la diffusione del contagio virale.

I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione, designati dalla sezione organizzatrice.

I partecipanti stessi , inoltre, con la presente sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli organizzatori e le accettano.

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso se sprovvisto dei necessari dpi (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli organizzatori.

Inoltre, occorre osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento, così come di seguito indicate:

• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande, o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare;

• si fa obbligo dei partecipanti di avere con sé la mascherina, guanti e il gel disinfettante a base alcolica;

• è responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa, così come i rifiuti.

Per approfondimenti:

• https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/protocollo-per-partecipanti.pdf

• www.cai.it



Web: https://www.facebook.com/events/488600449762447/