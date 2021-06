Speleonight alle Grotte di Castellana, esperienza sensoriale nel sottosuolo

Definito il calendario estivo delle speciali visite Speleonight alle Grotte di Castellana (BA), appuntamento immancabile per il sito carsico, tra i principali attrattori turistici della Puglia, che fino a fine agosto accoglierà i visitatori con le tradizionali visite guidate ma anche con le esclusive attività a cura degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte.

Il prossimo appuntamento con Speleonight, esperienza sensoriale nel sottosuolo che mostra un volto diverso delle caverne, esclusiva visita da percorrere parzialmente al buio e con solo le luci sui caschetti, è fissato per martedì 29 giugno (incontro alle ore 18:30 e partenza alle ore 19:00), si proseguirà poi con sette date a luglio (2, 8, 9, 16, 23, 29 e 30), incontro alle ore 18:30 e partenza alle ore 19:00, e quattro nel mese di agosto (6, 13, 20 e 27), incontro alle ore 20:30 e partenza alle ore 21:00. Particolare la visita di giovedì 29 luglio che si svolgerà in doppia lingua (inglese e francese).

Le visite Speleonight permettono di esplorare un percorso alternativo delle Grotte di Castellana. L’andata avviene al buio, con solo le luci sui caschetti, in un silenzio intenso in cui si amplifica il ticchettio delle gocce d'acqua e le concrezioni si mostrano con dettagli unici. Due i momenti clou: il corridoio del deserto percorso in solitudine, un'esperienza irripetibile nel mondo sotterraneo, e l'accensione delle luci in Grotta Bianca, che dà il via al ritorno illuminato.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo a segreteria@grottedicastellana. it o telefonando a 080.4998211.

Consultabile sul sito www.grottedicastellana.it, invece, il calendario delle visite giornaliere alle grotte (itinerario completo fino alla Grotta Bianca della lunghezza di 3 chilometri e della durata di 100 minuti circa, Itinerario parziale della lunghezza di 1 chilometro e della durata di 50 minuti circa), i cui biglietti sono acquistabili sul circuito TicketOne.

Tutte le attività presso le Grotte di Castellana si svolgono nel rispetto delle prescrizioni del protocollo di sicurezza anti contagio. Maggiori informazioni sono disponibili anche sui canali social ufficiali. Per tutta l’estate i turisti potranno raggiungere il sito carsico castellanese con l’autobus Grotte link, 16 collegamenti al giorno tra la stazione di Bari Centrale e le Grotte di Castellana a cura di Ferrovie del Sud Est, con partenza da Largo Sorrentino e arrivo al parcheggio di ingresso al sito turistico.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...