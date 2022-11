Al Teatro Piccinni in esclusiva regionale in scena “Spellbound 25”

Prosegue la stagione teatrale 2022/23 del Comune di Bari, dal titolo “Altri Mondi”, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il prossimo appuntamento, in esclusiva regionale è per sabato 12 novembre con “Spellbound 25”, il progetto produttivo che celebra il 25° anniversario di Spellbound Contemporary Ballet: una produzione Spellbound realizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e Regione Lazio/Dipartimento Cultura, Politiche Giovanili e Lazio creativo in collaborazione con Ambasciata di Spagna a Roma e coproduzione con il Milano Oltre e la tedesca Cult!ur Partner.

Venticinque anni densi di progetti, produzioni e soprattutto tour internazionali hanno rafforzato la posizione della Compagnia sulla scena europea e non solo, aprendo nel tempo numerose collaborazioni anche con artisti di provenienza differente. Da qui, nell’anno del 25esimo compleanno la scelta produttiva di abbracciare una progettualità su larga scala costruendo un programma a tre autori che ponga l’accento su un più ampio futuro progettuale.

Tre autori diversi Mauro Astolfi, Marco Goecke e Marcos Morau, ma accomunati da una danza densa e precisa, riconoscibile e spesso straordinaria, firmano le quattro creazioni che compongono questo programma: due progetti corali, l’onirico “Marte” di Morau e l’immaginifico “The real you “ di Astolfi e due progetto a solo, l’acclamato “Affi” di Goecke affidato alla tecnica di Mario Laterza e il nuovo “Unknown Woman” di Astolfi dedicato ad una straordinaria interprete, Maria Cossu, che nell’anno del venticinquennale festeggia venti stagioni con Spellbound.

DAB23

coreografie di MAURO ASTOLFI, MARCO GOECKE, MARCOS MORAU

Direzione Artistica Mauro Astolfi – Direzione Generale Valentina Marini

Costumi Anna Coluccia

Disegno Luci Marco Policastro

ÄFFI

Coreografie, set e costumi Marco Goecke

Interprete Mario La Terza

UNKNOWN WOMAN

Coreografia Mauro Astolfi

Interprete Maria Cossu

THE REAL YOU

Coreografia Mauro Astolfi

Interpreti Anita Bonavida, Lorenzo Capozzi, Maria Cossu, Mario Laterza, Giuliana Mele, Mateo Mirdita, Alessandro Piergentili, Miriam Raffone , Martina Staltari

MARTE

Coreografia Marcos Morau in collaborazione con I danzatori

Assistente alla Coreografia Lorena Nogal Navarro

Interpreti Lorenzo Capozzi, Riccardo Ciarpella, Linda Cordero, Maria Cossu, Mario Laterza, Giuliana Mele, Mateo Mirdita, Caterina Politi, Aurora Stretti.

BOTTEGHINO

APERTURA BIGLIETTERIA

A partire dal 25 Ottobre, la biglietteria del Teatro Piccinni sarà aperta dal mercoledì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

Biglietti in vendita anche nei punti vendita Vivatcket e online su www.vivaticket.it

BIGLIETTI

Costo dei biglietti DAB23

Intero / Ridotto

– Poltrona Platea, Posto Palco I e II Ord. centrale € 18 / € 15

– Posto Palco I e II Ord. Laterale / Posto Palco III e IV Ord. Centrale € 15 / € 12

– Posto Palco III e IV Ord. Laterale € 12 / € 10

– Loggione € 8

Il TPP è accreditato a 18app e Carta del Docente per consentire l’acquisto di abbonamenti e biglietti rispettivamente ai giovani 18enni e ai docenti titolari del bonus. Con la Carta del Docente è possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti esclusivamente al botteghino. Con 18app è invece possibile acquistare sia al botteghino che online su vivaticket.it.

Visitando il portale www.teatropubblicopugliese.it sarà possibile acquistare i biglietti online e scoprire tutte le condizioni di vendita per tutti gli spettacoli delle Stagioni TPP e nei punti vendita Vivaticket.

ACCESSIBILITÀ

L’accesso disabile + accompagnatore prevede un biglietto a pagamento per il disabile – a prezzo intero senza prevendita – e un ingresso gratuito per l’accompagnatore.

L’acquisto dei biglietti per disabile + accompagnatore si può effettuare esclusivamente rivolgendosi alla biglietteria del Teatro, sia di persona che telefonicamente, specificando se in carrozzina o con necessità di un posto a sedere.

Ricordiamo di portare con sé al botteghino la documentazione medica attestante l’invalidità oltre ad una fotocopia della carta d’identità e che i posti riservati ai disabili sono limitati, per cui la conferma sarà soggetta alla effettiva disponibilità del posto al momento dell’acquisto.

Info

Biglietteria del Teatro Piccinni

tel. 328.6917948

Teatro Piccinni

Corso Vittorio Emanuele, 84

Tel. 080.5772465