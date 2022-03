'Spencer' nella versione originale al Multicinema Galleria di Bari

Giovedì 24 e lunedì 28 marzo (spettacoli alle 16, 18.30 e 21, in entrambe le date) toccherà alla versione originale di «Spencer», di Pablo Larrain, con Kristen Stewart (nominata all’Oscar come miglior attrice protagonista), Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins. Il film prende le mosse dal dicembre 1991, quando la famiglia reale britannica si prepara a trascorrere le vacanze di Natale nella tenuta della regina a Sandringham, nel Norfolk. Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo è in crisi da tempo. Malgrado le voci di presunti flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare la pace, in vista delle festività natalizie. Sono giorni in cui si mangia, si beve, si spara e si va a caccia. Diana conosce le regole del gioco. Ma quest’anno non sarà come gli altri. Il film di Larrain immagina ciò che potrebbe essere successo in quei pochi, fatidici giorni.