Ad Alberobello e Conversano due spettacoli della prima edizione di Puglia Teatro Festival

Presentato presso il Comune di Conversano il PUGLIA TEATRO FESTIVAL, un progetto ideato e diretto da Michele Ido che ha come obiettivo la creazione sul territorio della Regione Puglia di una rete di Comuni per la realizzazione degli eventi.

Il festival si svolgerà ogni estate da giugno a settembre e vuole diventare una manifestazione di riferimento per la presentazione al pubblico di spettacoli di prosa in anteprima nazionale e regionale.

Il progetto a carattere istituzionale vede il coinvolgimento di Alberobello, Conversano, Oria e San Pietro Vernotico, quali Comuni Fondatori del Festival. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, con il patrocinio della Regione Puglia.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione: il Sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio con l’assessore alle politiche culturali Katia Sportelli, la vice sindaca di Alberobello Ornella Tripaldi, la sindaca di Oria Maria Lucia Carone e l’assessora Lucia Iaia, il sindaco di San Pietro Vernotico Pasquale Rizzo, e la consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia Grazia di Bari.

Presentato il programma scelto dalle quattro amministrazioni che prevede uno spettacolo in ciascun territorio:

- 13 agosto a San Pietro Vernotico ore 21, IL SINDACO PESCATORE con Ettore Bassi;

- 16 agosto ad Alberobello ore 21, ACARNESI di Aristofane, per la sezione OFF ON, vetrina per le giovani Compagnie italiane;

- 17 agosto a Conversano ore 21, ITALIA MUNDIAL con Federico Buffa;

- 3 settembre ad Oria ore 19:30, UN’ODISSEA INFINITA con Enzo Decaro.