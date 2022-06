“Spettacoli alla frutta”, anche a Bari il road show itinerante sul mangiar sano e sulla sostenibilità

Giovedì 2 giugno in piazza Libertà andrà in scena “Spettacoli alla frutta”,un road show itinerante che si concluderà l’8 giugno nella capitale, dopo aver animato ben 14 piazze italiane. Un’esperienza immersiva e originale attraverso cui gli spettatori potranno apprezzare e riconoscere come la frutta e la verdura siano parte fondamentale della cultura alimentare mediterranea non solo perché buone, fresche, genuine e salutari, ma anche perché sanno essere solidali e divertenti,oltre al fatto chela sostenibilità dell’ortofrutta passa anche per gli imballaggi che vengono utilizzati, meglio se in carta e cartone perché sono naturali, rinnovabili, riciclati e riciclabili.

I flashmob di Spettacoli alla Frutta saranno un piacere da vedere e da vivere in prima persona grazie a un team di performer provenienti da tutta Italia che canteranno e balleranno su celebri brani della nostra cultura pop, dagli anni ’60 ai giorni nostri, per interpretare, in modo allegro e spensierato, le storie e i valori dell’ortofrutta e della sostenibilità ambientale all’insegna del mangiar bene, del vivere sano. Ogni flashmob, che avrà una durata di circa 8 minuti e sarà ripetuto, a sorpresa,più volte nell’arco della giornata, a partire dalle 9.30 del mattino, fino all’ultimo spettacolo intorno alle 16.30 del pomeriggio, sarà composto da una playlist scelta direttamente dal pubblico.

Spettacoli alla Fruttaè un’idea promossa da 17 aziendeunitesi in questo progetto, in rappresentanza delle eccellenze ortofrutticole italiane, per dare vita ad un format originale e coinvolgente attraverso cui comunicare e valorizzare, oltre alla bontà e salubrità dei prodotti, l’importanza deiconsumi sostenibili e della riduzione degli sprechi.

Quindici i prodotti top dell’ortofrutta italiana protagonisti di Spettacoli alla fruttaper altrettanti brand: l’arancia Oranfrizer, il carciofo Violì, la fragola Solarelli, il kiwi Jingold, la mela Melinda, il melone del Consorzio del Melone Mantovano, le pesche e le nettarine Valfrutta, il pomodoro del Consorzio Pachino IGP, il finocchio Dolce Lucano, la patataSelenella, la clementina di Dolce Armonia, la ciliegia di Consorzio diVignola, la susina Metis, l’uva Vivianae le zuppe DimmidiSì. Alle aziende si affiancano anche il Consorzio Bestackper gli imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta e COMIECO, Consorzio Nazionale impegnato nel recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici.

Una vera e propria cordata composta da produttori ortofrutticoli, da chi ne fa le confezioni in cartone e da chi si occupa di recuperarle e riciclarle per la massima sostenibilità del processo.

Sono in totale 14 le città che, da nord a sud, ospiteranno l’evento, dopo Milano, Brescia, Padova, Mantova, Bologna, Rimini, Civitanova Marche e la prossima a Bari, seguiranno Matera, Catania, Siracusa, Salerno, Caserta, con la doverosa conclusione l’8 giugno nella capitale.

L’iniziativa gode anche del patrocinio del Mipaaf - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per info sul calendario e programma: www. spettacoliallafrutta.it