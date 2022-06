Bambini, ragazzi e adulti nei panni di attori teatrali negli spettacoli dell’associazione culturale ‘In S’cena’ all'AncheCinema

Prende il via il 10 giugno la rassegna di teatro, cinema e musical dell’Associazione In S’cena, guidata da Dedi Rutigliano. Bambini, ragazzi ed adulti al termine dei corsi e dei laboratori si esibiranno sul palcoscenico del teatro Anchecinema (ex Royal).

Venerdì 10 giugno alle ore 17 la rassegna inizia con la Spada nella Roccia, protagonisti i bambini con la regia di Dedi Rutigliano, a seguire Carpe Diem scritto da Giovanni Gentile alle ore 18.30, un racconto sulla possibilità di vivere pienamente la propria vita “catturando” ogni attimo.

Segue alle 20.00 Hotel America scritto e diretto da Pasquale D’attoma. Un'orfana, giocando sui binari, entra nel teatro accanto alla stazione, dove personaggi di confine mettono in scena le loro storie. L'amore e i traumi, per una società violenta, sono colpe che si alleano alla solitudine; l'unica uscita è l'illusione, o la follia. David Foster Wallace, in un saggio su David Lynch, rintraccia nel regista i simboli ispirati a Tennessee Williams.

Conclude la prima giornata di spettacoli alle ore 21.30 il cortometraggio di Vito Palumbo “Mai come voi”.

"Dai facciamo una rimpatriata!" Quante volte ci siamo sentiti dire questa 'fatidica frase'? E' proprio il ritrovarsi a distanza di anni al centro della trama del lavoro cinematografico del gruppo 'adulti cinema' dell'Associazione In Scena ma ben presto il piacere dei ricordi lascerà il posto ad un vero e proprio... scontro generazionale.

Si prosegue mercoledì 15 giugno con Un sogno con le ali alle ore 18.00, regia di Barbara Grilli. Il volo come metafora del raggiungimento dei propri sogni. Il paradiso come metafora del palcoscenico. Un adattamento di Giovanni Gentile de "Il gabbiano J. Livingstone" per insegnare ai ragazzi che i limiti appartengono solo al pensiero.

Segue alle ore 19.30 il cortometraggio ragazzi di Vito Palumbo “Volevo solo essere felice”. Un evento drammatico, un suicidio, sconvolge la tranquilla vita di un liceo. Tutto sembra tornare verso la normalità quando i fantasmi della verità tornano a farsi sentire, ad urlare... e ben presto la patina di menzogna e omertà verrà drammaticamente spazzata via.

Conclude il secondo giorno di spettacoli alle ore 21.00 l’Ispettore di Gogol, spettacolo di laboratorio di teatro comico, scritto e diretto da Tiziana Schiavarelli che, ispirandosi al testo di Nicolaj Gogol, ha lavorato su una riscrittura che ne ha mutato ambientazione, personaggi e tempi dell’opera originale, pur lasciando il senso e la drammaturgia.

Giovedì 16 giugno è dedicato al musical ragazzi e adulti. Alle ore 19.00 “Nel paese delle meraviglie” di Angelo Lucarella è un incantevole adattamento musicale di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Una storia emozionante in tutte le sue forme, è un'esplorazione avventurosa su chi siamo, su chi vogliamo essere e il potere della magia quotidiana nelle nostre vite.

A seguire, alle ore 21.15 “Suore in azione” il musical celestiale è ispirato all’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. Gli splendidi brani musicali, scritti dal premio Oscar Alan Menken, faranno ballare il pubblico con le sue atmosfere soul, funky e disco anni ’80, alle ballate pop in puro stile Broadway. Nel 2011 ha ottenuto 5 nominations ai Tony Awards tra cui Miglior Musical.

Ultimo giorno della rassegna, domenica 19 giugno alle 18.00 si inizia con Asterione per la regia di Pasquale D’Attoma. Dürrenmatt per il “Minotauro” ideò un labirinto di specchi. Ho collegato il tema del multiplo ai social, specchi e labirinti di immagini, e la segregazione nel palazzo all’esperienza del lockdown. Le ragazze e i ragazzi nel percorso hanno scoperto i testi della Cvetaeva e de Mello, di Garcìa Lorca e Borges, Euripide e Kerényi, riscrivendoli; il mito di Asterio è diventato metafora dell’adolescenza, labirinto dal quale per uscire è necessario entrare. Scelta, ribellione, dolore e amore, sono passaggi indispensabili per la crescita: una danza rituale verso la realizzazione della consapevolezza; per la quale ho appositamente creato le maschere sceniche.

Segue alle ore 19.30 Medioevo de che? Le favole della Bea. Un viaggio dal Medioevo ai giorni nostri. Nove storie. Molte epoche. Un racconto che attraverso le donne intreccia storia e contemporaneità in un mix perfetto. Senza spazio né tempo.

Conclude l’ultima serata della rassegna Knock alle 21.15. Questa commedia scritta e diretta da Dedi Rutigliano, è la storia di un truffatore travestito da medico che riesce a convincere attraverso il suo metodo gli abitanti del paese di essere tutti “malati”.

Al termine degli spettacoli l’associazione ‘In S’cena’ non andrà in vacanza: nei mesi di giugno e luglio organizzerà, infatti, una summerschool per bambini e ragazzi . Le lezioni si terranno a partire dal 13 giugno nella sede dell’associazione (per info e prenotazioni 333/3257581 – 346/6335086).

L'associazione culturale ‘In S'cena’ di Bari organizza corsi e laboratori di teatro, cinema e musical destinati a bambini, ragazzi e adulti, forte della consolidata esperienza didattica di docenti, registi e attori professionisti oltre che della sua fondatrice Dedi Rutigliano. Nata a Bari nel 2009, la scuola organizza ogni anno 15 percorsi di apprendimento (comico, arte drammatica, commedia ecc.) volti a rafforzare la capacità comunicativa e sviluppare creatività e relazioni interpersonali dei partecipanti. Tra le attività dell’associazione anche percorsi di letture nelle biblioteche, docenze nelle scuole, lezioni di storytelling nelle università e nelle aziende, preparazione ai provini teatrali e cinematografici, progetti educativi e di formazione in ambito teatrale.

Per informazioni: info@cineteatrolab.it.