Al Planetraio di Bari appuntamanto con gli spettacoli di astronomia

Sabato 9 Ottobre alle ore 19:00 viaggio tra i pianeti con lo spettacolo “Sistema Solare Coast to Coast”: "Conosceremo tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, voleremo su Marte, affronteremo la pericolosa fascia degli asteroidi, attraverseremo gli anelli di Saturno e cavalcheremo le stelle comete".

In questo straordinario viaggio scopriremo perché la Terra è un posto così speciale.

La durata dello spettacolo è di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956

E’ obbligatorio essere muniti di Green Pass a partire dai 12 anni.





Domenica 10 Ottobre alle ore 19:00 si torna indietro nel tempo con lo spettacolo dal titolo “La Storia dell’Universo”: "Rivivremo l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti. Osserveremo la luce delle prime stelle e delle galassie più lontane scoprendo la struttura del cosmo".

Lo spettacolo ha una durata di un'ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione OBBLIGATORIA a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956

E’ obbligatorio essere muniti di Green Pass a partire dai 12 anni.



