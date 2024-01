La Befana al Teatro Kismet, due giorni di spettacoli a Bari tra eventi gratuiti e a pagamento

Fiabe rivisitate, storie commoventi e divertenti, arti circensi: con La befana al Kismet, l’Opificio per le Arti di Bari ospita una due giorni di eventi per tutte le età. Sono sette gli spettacoli in programma il 6 e 7 gennaio, divisi tra la programmazione gratuita del progetto Affido Culturale, che vede Fondazione SAT capofila in Puglia, e gli appuntamenti della Stagione Famiglie a teatro 2023.24, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Si parte il 6 gennaio alle ore 16 con La creazione delle storie, spettacolo interattivo di Teatri di Bari consigliato a un pubblico a partire da 5 anni. Gratuito anche l’appuntamento delle ore 17 con Perfetto, adattamento teatrale di Gianna Grimaldi e Gigi Carrino tratto da ‘Il momento perfetto’ di Susanna Isern (da 5 anni).

Alle ore 18 si tiene la replica di Caro Lupo, spettacolo ideato da Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes?per Drogheria Rebelot: una suggestiva scenografia per raccontare la ricerca tra i boschi dell’orso di pezza Boh da parte della giovane protagonista, Jolie. Spettacolo consigliato a partire da 3 anni. Chiude gli eventi dell’Epifania il Fire Show di e con Dely De Marzo, evento gratuito per tutte le età.

La giornata di domenica 7 gennio si apre alle 16 con una nuova replica de La creazione delle storie, seguita alle 18 per la Stagione Famiglie a teatro da Ahia!, amatissima fiaba sul valore della vita con Lucia Zotti e Raffaele Scarimboli, che racconta di come una piccola anima proprio non ne vuole sapere di nascere. Lo spettacolo è consigliato a un pubblico a partire da 6 anni.

Chiude la Befana al Kismet un altro emozionante spettacolo di fuoco: Volcanalia, che vedrà protagoniste le acrobazie pirotecniche di Domenico Pizzutilo. Consigliato a un pubblico a partire da 6 anni.

In entrambe le giornate di spettacolo, inoltre, alle 16.30 sono in programma i laboratori creativi ??? ??? gratuiti per il giovane pubblico.

I biglietti della Stagione pomeridiana 2023.24 partono da un prezzo di 7,50 euro e si possono acquistare al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. E per chi possiede la Ki(d)smet card, ritirabile gratuitamente al botteghino, il biglietto costa la metà. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo.

La Stagione ‘Famiglie a teatro’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

Per informazioni si può chiamare il botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) al numero 335 805 22 11. La Stagione completa è disponibile sul sito www.teatridibari.it .