L’opera di Pulcinella e Fiabe al telefonino in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Prezzo Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni. Ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5.

Fine settimana ricco di appuntamenti alla Casa di Pulcinella: sabato 11 dicembre alle ore 18.00 il grande ritorno di Pulcinella con la musica dal vivo del maestro Andrea Gargiulo e domenica 12 dicembre sempre alle 18.00 lo spettacolo del Tieffeu che rende un interessante omaggio a Rodari e all’arte di inventare storie…

Sabato 11 dicembre ore 18.00

compagnia Granteatrino

presenta

L’opera di Pulcinella

spettacolo di burattini

con Paolo Comentale

burattini Natale Panaro, Lucrezia Tritone

regia Paolo Comentale

musica dal vivo del maestro Andrea Gargiulo

? Pulcinella il protagonista dello spettacolo, beniamino del pubblico riesce a coinvolgere grandi e piccini in un rapporto diretto e creativo.

Nello spettacolo Pulcinella, la maschera più celebre e più famelica del mondo, è alle prese con i suoi eterni avversari. Così in una strada che è anche piazza il nostro eroe incontra prima un cane, poi un prepotente. E così via: uno scheletro, un giudice, un cappuccino e un boia. E così via lo spettacolo procede a volo radente tra eleganze da harem e fantasie guerresche da Paladini e Mori, attraversando con la fantasia camposanti e aule di tribunale. Alla fine, a cospetto del Diavolo in persona, Pulcinella giocherà la sua ultima avventura più speciale.Lo spettacolo è costantemente sostenuto da una musica incalzante composta ed eseguita dal vivo dal maestro Andrea Gargiulo e che conferisce all'insieme un tocco di grande fascino.

Domenica 12 dicembre ore 18.00

Compagnia Tieffeu

Presenta

Fiabe al telefonino

Spettacolo per attori e figure – di Mario Mirabassi

con: Claudio Massimo Paternò e Ingrid Monacelli

Costumi: Lorenza Menigatti

Figure: Ada Mirabassi

Musiche: Adriano Bertuzzi

Scenografia e Regia: Mario Mirabassi

Lo spettacolo è molto vivace e colorato, comico e divertente, affronta un tema di grande attualità e molto diffuso tra i bambini di oggi…..l’attaccamento morboso ai telefoni cellulari. E’ anche una proposta possibile di cosa si può fare per superare questa dipendenza digitale, attraverso l’uso corretto della fantasia…. basta giocare con le parole usando la fantasia, proprio come aveva fatto Gianni Rodari nell’ “Arte di inventare storie”.

Biglietti in vendita su vivaticket, presso i rivenditori autorizzati vivaticket e presso il botteghino del teatro.