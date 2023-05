Zoè di Luna Cenere e Phobos di Eleina DS. e l’anteprima di “Welcome to my funeral” in scena al Kismet

13 maggio Zoè di Luna Cenere (sipario ore 21.00), domenica 14 maggio “Phobos” di ELEINA D. in versione short e l’anteprima di “Welcome to my funeral” di EQUILIBRIO DINAMICO (sipario ore 21.00).

Volge al termine “DAB Spring 2023”, la proposta di danza contemporanea del Comune di Bari e Teatro Pubblico Pugliese. Tre gli appuntamenti ospitati al Teatro Kismet: sabato 13 maggio Zoè di Luna Cenere (sipario ore 21.00), domenica 14 maggio “Phobos” di ELEINA D. in versione short e l’anteprima di “Welcome to my funeral” di EQUILIBRIO DINAMICO (sipario ore 21.00).

Il corpo che libera e viene liberato, il corpo politico, il corpo poetico, il corpo nell’ambiente Natura: Zoè, di Luna Cenere, artista che da sempre lavora sull’elemento corpo fisico e sul nudo. Le geometrie di cinque danzatori nudi in scena di fronte allo spettatore che quasi non se ne accorge. Non certamente, dunque, una nudità esposta ed esibita, ma funzionale agli spazi e sempre ritmata in figure che ricordano legami con il mondo animale e i suoi significati. Così la danza di Zoè, da un pavone ad un totem, sotto luci raggelate in un deserto 3.0 animato da corpi quasi sempre intrecciati, quasi in branco, o prossimi l’uno all’altro.

Phobos, con debutto il 5 maggio a Marsiglia (e in prima italiana il 12 maggio a Putignano, città natale di uno dei tre coreografi, Vito Giotta; pugliese di Castellana Grotte anche Vito Cassano ndr), si avvale della coproduzione del Ballet National de Marseille e KLAP Maison pour la danse (il centro coreografico di Marsiglia). Carnale e magnetico, ispirato ai dipinti di de Chirico e Dalì, il lavoro esamina il legame oscuro tra la paura e il sogno, dal crepuscolo della notte al delirio del risveglio, fino all’umorismo e alla sorpresa.

Equilibrio Dinamico con l’anteprima di Welcome to my funeral si affida al grande coreografo belga Brandon Lagaert, uno dei componenti, performer e coautore di Peeping Tom, una delle più importanti compagnie di teatro danza contemporanea, per raccontare l’affondo del mondo virtuale nella vita di oggi. Le nuove relazioni e i nuovi alfabeti emozionali e sentimentali, l’uso e le manipolazioni della tecnologia. Da citare le collaborazioni/coproduzioni Fabbrica Europa, Fondazione Nazionale della Danza/AterBalletto insieme a ResExtensa (con anteprima il 12 maggio alle Fonderie di Reggio Emilia, sede di AterBalletto; e prima nazionale a giugno al Festival Primavera dei Teatri di Castrovillari).

La rassegna riprenderà a novembre con “DAB Fall 2023” per quattro spettacoli dal 14 al 29 novembre.

Biglietti e abbonamenti

Intero € 12

Ridotto € 10

Ridottissimo € 8

DAB Spring Card (3 serate a scelta) € 18

DAB Spring Abbonamento FULL (5 serate) € 25

Riduzioni

I biglietti ridotti saranno concessi a gruppi di almeno 10 persone, agli abbonati alla Stagione teatrale del Piccinni 2022/23, a DAB Piccinni 2023 e alla Stagione 22/23 della Camerata Musicale Barese, agli allievi e insegnanti delle scuole di danza dell’Area Metropolitana di Bari.

I biglietti ridottissimi e l’abbonamento FULL saranno concessi a studenti e docenti del Liceo Coreutico di Bari e UNIBA, a danzatori e coreografi non ospitati in DAB23, alle scuole di danza aderenti al progetto #INFLUDANCER e agli associati BIG LOVERS.

Vendita dei Biglietti

Si accettano prenotazioni telefoniche e via mail ai seguenti contatti:

tel. 389.2389142; mail: prenotazionidab@gmail.com

È possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com, presso il Botteghino del Teatro Piccinni fino al 23 aprile 2023 e nei giorni 27 aprile e 13 maggio 2023, in tutti i punti vendita Vivaticket e la sera di spettacolo presso il botteghino del Teatro Kismet a partire dalle ore 18.00.

Il Botteghino del Teatro Piccinni sarà aperto nei giorni 27 aprile e 13 maggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00.