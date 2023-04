Marco D’Agostin in scena a Bari con gli spettacoli “First Love” e “Best Regards”

Al via dal 24 aprile “DAB Spring 23” il cartellone di spettacoli di danza di Bari che si inserisce nella stagione teatrale 2022/23 del Comune di Bari organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. La programmazione sarà ospitata dal Teatro Kismet di Bari.

Primo appuntamento, in esclusiva regionale, lunedì 24 aprile con “First Love” di e con Marco D’Agostin. È la storia di un ragazzino degli anni ’90 al quale non piaceva il calcio ma lo sci di fondo – e la danza. Quel ragazzo ora cresciuto, non più sciatore ma danzatore, non più sulla neve ma in scena, ha incontrato il suo mito di bambino, la campionessa olimpica Stefania Belmondo, ed è tornato sui passi della montagna. È giunto il tempo di gridare al mondo che quel primo amore aveva ragione d’esistere. Con una rilettura della più celebre gara della campionessa piemontese, la 15km a tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, "First love" si fa grido di vendetta, disperata esultanza, smembramento della nostalgia.

Il giorno seguente, il 25 aprile, sempre Marco D’Agostin, torna in scena con un altro spettacolo in esclusiva regionale, “Best Regards”, che ha ricevuto la nomination al Premio Ubu 2021/2022 come Miglior Spettacolo di Danza. Nigel Charnock era stato uno dei fondatori dei DV8 – Physical Theatre negli anni ’80. Ha allargato le maglie del genere “danza contemporanea” ed è sembrato incarnare alla perfezione quella possibilità dell’arte che David Foster Wallace avrebbe chiamato “failed entertainement” (intrattenimento fallito). "Best Regards" è la lettera che Marco D’Agostin scrive, con 8 anni di ritardo, proprio a Charnock, a qualcuno che non risponderà mai. È un modo per dire: Dear N, I wanted to be too much too (“Caro N, anch’io volevo essere troppo”).

DAB Spring 23 proseguirà poi il 28 aprile, con un’altra esclusiva regionale con “HERES – nel nome del figlio” di e con Ezio Schiavulli, vincitore del Premio Danza&Danza 2022 Miglior Autore/Interprete.

Il 13 maggio sarà la volta di “Zoé” di Luna Cenere (esclusiva regionale). Selezionato per NID Platform 2021, Zoé è uno spettacolo che nasce all’interno del progetto Genealogia. Il suo processo consiste nella costruzione di un alfabeto di segni che possano divenire linguaggio coreografico.

Il 14 maggio, a conclusione del cartellone DAB Spring 23, il palco del Kismet ospiterà due compagnie pugliesi con le loro ultime creazioni: Eleina D. con “PHOBOS – short version” di Vito Giotta, Angel Martinez Hernandez e Vito Cassano; e Equilibrio Dinamico, con l’anteprima di “Welcome to my funeral” di Brandon Lagaert.

Biglietti e abbonamenti

Intero € 12

Ridotto € 10

Ridottissimo € 8

DAB Spring Card (3 serate a scelta) € 18

DAB Spring Abbonamento FULL (5 serate) € 25

Riduzioni

I biglietti ridotti saranno concessi a gruppi di almeno 10 persone, agli abbonati alla Stagione teatrale del Piccinni 2022/23, a DAB Piccinni 2023 e alla Stagione 22/23 della Camerata Musicale Barese, agli allievi e insegnanti delle scuole di danza dell’Area Metropolitana di Bari.

I biglietti ridottissimi e l’abbonamento FULL saranno concessi a studenti e docenti del Liceo Coreutico di Bari e UNIBA, a danzatori e coreografi non ospitati in DAB23, alle scuole di danza aderenti al progetto #INFLUDANCER e agli associati BIG LOVERS.

Vendita dei Biglietti

Si accettano prenotazioni telefoniche e via mail ai seguenti contatti:

tel. 389.2389142; mail: prenotazionidab@gmail.com

È possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com, presso il Botteghino del Teatro Piccinni fino al 23 aprile 2023 e nei giorni 27 aprile e 13 maggio 2023, in tutti i punti vendita Vivaticket e la sera di spettacolo presso il botteghino del Teatro Kismet a partire dalle ore 18.00.

Il Botteghino del Teatro Piccinni sarà aperto nei giorni 27 aprile e 13 maggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00.