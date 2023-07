Castellana Grotte si anima con gli show del workshop internazionale di danza: sei serate di intrattenimento all’insegna della danza

Dopo Umberto Tozzi e la tappa del Gloria Forever Tour del 2 luglio scorso, largo Porta Grande torna protagonista di Piazze d’Estate 2023, programma di eventi ed appuntamenti estivi, da giugno a settembre, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.

Da giovedì 13 a sabato 22 luglio 2023, on stage la 13esima edizione del World Dance Movement, appuntamento ormai tradizionale dell’estate a Castellana, evento che trasforma la città in un villaggio globale dal respiro cosmopolita e che ospita ballerini, coreografi e performer provenienti da tutto il mondo. Nella cornice di largo Porta Grande, oltre al workshop internazionale di danza, sei serate di intrattenimento all’insegna della danza per godere della bellezza e dell'energia positiva che riviene dalle esibizioni di giovani e talentuosi danzatori, espressione di un gioioso melting pot internazionale. Per questa 13esima edizione, infatti, si registrano partecipazioni da Australia, Cina, Stati Uniti, Canada, Russia, Estonia, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Svizzera, Francia, Germania, Sud Africa, Ghana, e naturalmente Italia, per un totale di circa 250 fra danzatori e coreografi.

Attraverso il World Dance Movement la danza si fa messaggera di armonia fra le genti, espressione di pacifica convivenza e contaminazione, multiculturalità come opportunità e rispetto della diversità, viva espressione di grazia e bellezza, giovinezza e vigore.

Si comincia giovedì 13 luglio 2023, alle ore 21, con lo spettacolo “Con Te Mimmo”, omaggio a Mimmo Daoli, fondatore e già presidente del WDM, ed alla sua visione di arte, intesa come mescolanza di espressioni e linguaggi che si intrecciano dando vita a nuove forme. Sul palco, in un grand opening, la Compagnia Eleina D & Wonder Boys, rispettivamente con le coreografie di Vito Cassano e Fabrizio Prolli. Madrina della serata, Isobel Kinnear, giovane ballerina australiana, seguitissima sui social, seconda classificata nella categoria danza e vincitrice del premio Tim ad Amici nel 2022.

Dopo la serata di apertura, ci saranno altri 5 appuntamenti in compagnia del World Dance Movement con i due Gala in calendario venerdì 14 luglio 2023 e venerdì 21 luglio (sempre in largo Porta Grande e sempre alle ore 21), le competizioni internazionali, fra cui quella di danza aerea (in calendario sabato 15 e domenica 16 luglio 2023), ed il gran finale con lo spettacolo Hooked per la coreografia di Elias Lazaridis, ballerino e coreografo greco dalla luminosa carriera di prestigio internazionale, previsto per sabato 22 luglio 2023.

Gli eventi sono gratuiti. L’accesso è libero. Posti a sedere fino ad esaurimento disponibilità.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.