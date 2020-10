Street Art, spettacoli e iniziative alla Fiera del Levante di Bari

All’84esima Campionaria della Fiera del Levante proseguono le seguenti mostre:

Street Art, nel padiglione 152, mostra con alcuni dei lavori realizzati nell’ambito della misura Promozione e sostegno della Street Art, un coinvolgente progetto di valorizzazione del patrimonio e di riscoperta del territorio attraverso un’azione culturale partecipata;

Sta Come Torre, la mostra a cura di Paolo Mele con opere realizzate appositamente da Luigi Presicce, Pamela Diamante, Lucia Veronesi, Coclite/De Mattia, Elena Bellantoni e Gabriella Ciancimino promossa dalla Regione Puglia – Sezione Turismo e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto Destinazione Puglia che attiva sinergie tra politiche culturali e promozione turistica.

Nel padiglione 152 è possibile visionare alcuni dei lavori video e fotografici della mostra. E ancora la mostra d'arte contemporanea – nel padiglione 107 - promossa dal Progetto Art Travel con opere di Giulio De Mitri, Raffaella Formenti, Iginio Iurilli, Angelo Filomeno, Massimo Ruiu, Perino&Vele, Daniela Corbascio, Jessica Carroll, Sandy Skoglund e Dario Agrimi a cura della Fondazione Pino Pascali – Museo di Arte Contemporanea in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto Sparc.

Inoltre il Polo ospita, nel padiglione 152, Arena Culturale - Un percorso virtuale nelle eccellenze culturale e turistiche della Regione Puglia, che offre un ricco palinsesto all’interno dell’offerta culturale pugliese.

Nel quartiere fieristico dalle 15.00 alle 19.00 artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in su. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coreografici e figure fantastiche davvero suggestive.

Alle 16.30 – 18.00 – 20.00 performance di Parolabianca in Fashion Butterflies

Le Fashion Butterflies sono qualcosa di veramente unico ed esclusivo: l’evento è realizzato con i costumi che la Maison Dior ha rifinito con le opere del pittore Pietro Ruffo. Lo spettacolo proposto è stato scelto da Dior per il suo evento di apertura della biennale di Venezia 2019, durante il ballo del Tiepolo, evento di beneficienza organizzato con la collaborazione della Venetian Heritage Foundation nei saloni settecenteschi di Palazzo Labia. L’arte, lo stile e la magia di un ballo da sogno.

Per Be Wine alle 19,00 (Saletta Masterclass Padiglione 20) presentazione di BARTY il sistema italiano semplice e compatto di miscelazione automatizzata per la preparazione precisa e veloce di drink e cocktail di qualità professionale.

Barty è un prodotto innovativo per gustare cocktail miscelati con precisione e preparati velocemente. Un sistema affidabile e automatico comandato da una app dedicata. Può gestire fino a 12 bottiglie contemporaneamente e generare fino a 60 miscele per cocktail alcolici e analcolici, per soddisfare la più ampia gamma di richieste. Nell’ambito di BEWINE! Barty verrà messo alla prova preparando cocktail con i Vini delle Cantine Sociali di Confcooperative che verranno valutati da una giuria composta da sommelier AIS, barman, consumatori.