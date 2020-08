Serate gratuite di divertimento all'insegna della baresità all'Anfiteatro della Pace di Japigia a Bari il 3 e 10 settembre 2020 promosse dal Gruppo Abeliano ed inserite nel progetto estivo Arene Culturali del Comune di Bari.



Vito Signorile cucinerà per noi il suo Ragù spettacolare alle 21, preceduto dalle 19.30 dai laboratori e le presentazioni di libri a cura del Gruppo Abeliano:



Come si recita una poesia. Laboratorio condotto da Vito Signorile - ore 19,30



La baresità, Workshop condotto da Davide Ceddìa – ore 20



Presentazione dei libri in dialetto barese: Pinòcchie – U Prengepìne - ore 20,30



Ragù, il più classico spettacolo della baresità di e con Vito Signorile – ore 21;



Visita la pagina Facebook e il sito internet del Teatro Abeliano per tutti i dettagli, e ricorda di prenotarti da subito inviando una mail a

info@teatroabeliano.com