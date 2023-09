Spettacoli, laboratori, concerti: gli eventi in programma per 'Le due Bari'

Indirizzo non disponibile

Continuano anche in questa settimana gli eventi organizzati nell'ambito de 'Le Due Bari', il progetto promosso dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città.

Per questa seconda edizione della manifestazione sono 356 gli eventi in programma, tutti gratuiti, che spaziano tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi, accompagnati da laboratori tematici che precedono gli appuntamenti in tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle zone periferiche.

Di seguito gli appuntamenti in programma dal 5 al 10 settembre. Per conoscere l’intero programma aggiornato https://www.leduebari.it/programma-2023/

Martedì 5 settembre

ore 10.00/13.00

Officina degli Esordi

Laboratorio di songwriting

Associazione Node - A cura di Cool Club

Mercoledì 6 settembre

ore 10.00/13.00

Officina degli Esordi

Laboratorio di songwriting

Associazione Node - A cura di Cool Club

ore 18.00

Biblioteca Iurlo - Japigia

Spettacolo “La mariposa de tetas grandes”

A cura di Madimù



Giovedì 7 settembre

ore 17.30

Parrocchia Redentore

Laboratorio “La nostra inseparabile amica” Silvio Gioia

A cura di Madimù

Venerdì 8 settembre

ore 21.00

Scuola Duse - San Girolamo

Laboratorio “Serata della Legalità”

di Artemisia Teatro

A cura di Resextensa

Sabato 9 settembre

ore 21.00

Officina degli Esordi

Spettacolo “Salentrio - live” Pizzicalive

A cura di Cool Club

Domenica 10 settembre

ore 12.00

Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia

Laboratorio “Danza tango”

Santiago Castro. A cura di Apulia Tango

ore 19.00

Waterfront San Girolamo

Spettacolo di danza “Waterfront” di ResExtensa Dance Company

A cura di Resextensa

ore 21.00

Arena della Pace

Concerto-Spettacolo

“Il tango dei due mondi - Buenos Aires in Bari”

con orchestra dal vivo, cantanti e ballerini internazionali

A cura di Apulia Tango.