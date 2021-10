“International Observe the Moon Night”: al Planetario di Bari spettacoli di astronomia e laboratori dedicati alla Luna e ai pianeti

Il Planetario di Bari sito presso la Fiera del Levante aderisce all’evento internazionale organizzato dalla NASA dedicato alla Luna “International Observe the Moon Night” con questi appuntamenti :



Sabato 16 Ottobre dalle ore 17:00 alle ore 18:30 laboratorio scientifico per bambini LEGO ON THE MOON” :

attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario, prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956



Sabato 16 Ottobre dalle ore 19:30 alle ore 20:30 spettacolo di planetario “DESTINAZIONE LUNA”: "Voleremo tra i crateri lunari e scopriremo tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione.

Viaggeremo su altre incredibili lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato.

Al termine dello spettacolo ci sposteremo sul prato del planetario per osservare la Luna al telescopio.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il green pass.



Domenica 17 Ottobre dalle ore 17:00 alle ore 18:30 laboratorio scientifico per bambini “LEGO ON MARS” :

giocando con i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutte le caratteristiche di Marte costruendo veicoli spaziali e la propria base sul pianeta rosso.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario, prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956



Domenica 17 Ottobre dalle ore 19:30 alle ore 20:30 si esplora il cosmo con lo spettacolo dal titolo : “VIAGGI SPAZIALI”

Partiremo dal Sistema Solare per un nuovo entusiasmante viaggio per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo. Ammireremo la bellezza della struttura della Via Lattea, attraverseremo le coloratissime nebulose dalle quali nascono le stelle e conosceremo la fine del nostro Sole.

Al termine dello spettacolo ci sposteremo sul prato del planetario per osservare la Luna al telescopio.

Lo spettacolo ha una durata di un'ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione OBBLIGATORIA a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...