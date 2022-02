Al Planetario spettacoli dedicati alle stelle e show-lab dove protagonista è la scienza

Sabato 26 Febbraio dalle ore 19:15 alle ore 20:15 spettacolo di planetario “DESTINAZIONE LUNA”: "Voleremo tra i crateri lunari e scopriremo tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. Viaggeremo su altre incredibili lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato".

Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass e per tutti la mascherina FFP2.



Domenica 27 Febbraio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Gli adulti possono accedere gratuitamente.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass, per tutti è obbligatoria la mascherina FFP2.



Domenica 27 Febbraio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 ritorna a grande richiesta lo show-lab “MAGICA SCIENZA” : protagonista sarà la scienza in questo vero e proprio spettacolo di magia con trucchi da far vivere e provare agli spettatori. Tanti fenomeni naturali spesso confusi con magie verranno svelati attraverso le meraviglie della fisica, della chimica e della matematica.

"Il nostro scienziato (pazzo) Alessio Perniola ed i suoi palloncini che non scoppiano, la sua acqua che non cade, gli anelli concatenati e tanto altro, ritornano sotto le stelle del planetario".

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.



Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass e per tutti la mascherina FFP2.