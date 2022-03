Laboratori e spettacoli di scienza al Planetario di Bari

Sabato 5 Marzo dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio manipolativo “ZOO-DIACO”: ''Attraverso le proiezioni sulla cupola conosceremo le storie e leggende legate alle costellazioni zodiacali identificando in cielo la posizione delle stelle più importanti. Armati di colla e cartoncini i bambini realizzeranno poi ognuno la propria costellazione''.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass, per tutti è obbligatoria la mascherina FFP2.



Sabato 5 Marzo dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si torna indietro nel tempo con lo spettacolo dal titolo “LA STORIA DELL’UNIVERSO”. "Rivivremo l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti. Osserveremo la nascita della Terra e la luce delle prime stelle e delle galassie più lontane scoprendo la struttura del cosmo".

Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Domenica 6 Marzo dalle ore 17:00 alle ore 18:00 è previsto il laboratorio scientifico per bambini “LEGO ON MARS”:

giocando con i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutte le caratteristiche di Marte costruendo veicoli spaziali e la propria base sul pianeta rosso.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Domenica 6 Marzo dalle ore 19:00 alle ore 20:00 ritorna lo spettacolo di teatro-scienza “IN VIAGGIO CON DARWIN”: "Accompagnati da Charles Darwin ci imbarcheremo sulla nave HMS Beagle ed esploreremo le isole Galagapos. Attraverso straordinarie immagini conosceremo il percorso che ha condotto il grande naturalista a svelare le regole dell’evoluzione.

Ammireremo il maestoso albero della vita dalle sue fronde più alte alle radici più arcaiche".

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass e per tutti la mascherina FFP2.