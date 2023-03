Spettacoli e laboratori scientifici del Planetario di Bari

Sabato 18 Marzo dalle ore 17:00 alle ore18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Gli adulti possono accedere gratuitamente.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956



Sabato 18 Marzo dalle ore 19:00 alle 20:00 spettacolo di astronomia “AVVENTURE NELLO SPAZIO”: "Dopo aver rivolto lo sguardo al cielo stellato visibile ad occhio nudo effettueremo un percorso mozzafiato tra gli oggetti più temuti dell’universo.

Sfioreremo la superficie incandescente del Sole, osserveremo da vicino la fascia degli asteroidi, ci avvicineremo ad una stella di neutroni e sfideremo la forza di gravità di un buco nero".

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione OBBLIGATORIA a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956



Domenica 19 Marzo dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio manipolativo “ZOO-DIACO”: attraverso le proiezioni sulla cupola conosceremo le storie e leggende legate alle costellazioni zodiacali identificando in cielo la posizione delle stelle più importanti. Armati di colla e cartoncini (che verranno forniti dal Planetario!) i bambini realizzeranno ognuno la propria costellazione.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956



Domenica 19 Marzo dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si replica lo spettacolo di teatro-scienza “IL PICCOLO PRINCIPE TRA LE STELLE”: tratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, questo spettacolo di teatro-scienza affronta temi importanti come il senso della vita ed il significato dell’amore e dell’amicizia, trovando la sua collocazione naturale nel planetario dove il passaggio del protagonista da un pianeta all’altro della Galassia, serve ad illustrare didatticamente la struttura dell’Universo.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario. L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.



bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956