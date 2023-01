Spettacoli e laboratori scientifici al Planetario di Bari

Sabato 21 Gennaio dalle ore 17:00 alle ore18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Gli adulti possono accedere gratuitamente.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956



Sabato 21 Gennaio dalle ore 19:00 alle 20:00 spettacolo di astronomia “DESTINAZIONE LUNA”: "Voleremo tra i crateri lunari e scopriremo tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. Esploreremo altre incredibili lune orbitanti attorno a Giove e Saturno".

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.



Domenica 22 Gennaio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 ritorna lo spettacolo di teatro-scienza “PERSEO E LA MAGIA DELLE STELLE CADENTI”: Perseo è un eroe, figlio nientemeno che di Zeus e Danae, che fu sedotta sotto forma di pioggia d’oro. Perseo e Andromeda sono anche due costellazioni ed in particolare dall’elmo dell’eroe sembra cadere lo sciame meteoritico delle stelle cadenti denominate Perseidi. Ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo per adulti e bambini nel quale le vicende dei protagonisti si fondono con la didattica dell’astronomia.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.



