Alla Casa di Pulcinella tra spettacoli e laboratori

Una settimana densa di appuntamenti alla Casa di Pulcinella…perché il Teatro non va in vacanza!

Teatro Casa di Pulcinella

Martedì 28 giugno ore 17.30-19.00

laboratorio artistico

A condurre il laboratorio gli attori-burattinai della Casa di Pulcinella, esperti di animazione teatrale, che forniranno, sempre in chiave ludica, l’accesso a quelli che sono gli strumenti del teatro. Le storie ed i libri come carburante, il teatro come mezzo, per un percorso esperienziale in grado di stimolare la creatività e la fantasia in un contesto ludico e aggregativo.

Costo del laboratorio € 10,00 comprensivo del biglietto di ingresso allo spettacolo del mercoledì o del giovedì a seguire come da programmazione.

Mercoledì 29 giugno ore 18.30

spettacolo Il grande gioco di ATGTP

Uno spettacolo che vede in scena lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome di Down, in una storia che commuove e diverte. Hector e Papios. Due fratelli. Una vita sola. Un grande gioco, fatto di condivisione, complicità e affetto smisurato.

Consigliato dai 5 anni

Ingresso € 5,00

Giovedì 30 giugno ore 18.30

spettacolo Il gatto con gli stivali del Granteatrino

Un giovane mugnaio generoso e un gatto geniale: questa la coppia scenica che guida le vicende dello spettacolo. Uno spettacolo ironico e divertente in cui personaggi strampalati, si animano in scena con passi briosi e ritmi scoppiettanti.

Consigliato dai 5 anni

Ingresso € 5,00

Info e prenotazioni tel. 080. 534. 4660

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it