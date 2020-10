Ritornano gli spettacoli nella cupola del Planetario di Bari con due appuntamenti dedicati alle stelle e ai viaggi spaziali

Il Planetario di Bari riaccende le sue stelle nella cupola con due appuntamenti imperdibili:

Sabato 17 Ottobre alle ore 19:00 ritorna lo spettacolo dal titolo “Viaggi Spaziali”: ''Partiremo dal Sistema Solare per un nuovo entusiasmante viaggio per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo. Ammireremo la bellezza della struttura della Via Lattea, attraverseremo le coloratissime nebulose dalle quali nascono le stelle e conosceremo la fine del nostro Sole''.

La durata dello spettacolo è di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956



Domenica 18 Ottobre alle ore 19:00 riparte il teatro-scienza con lo spettacolo dal titolo “Armstrong e la conquista della Luna”: ''In questa nuova avventura saremo accompagnati da Neil Armstrong e rivivremo le emozioni della storia della conquista della Luna svelandone i segreti, dalla sua formazione alle più recenti scoperte''.

Lo spettacolo ha una durata di un'ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione OBBLIGATORIA a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956