Sabato e domenica Incontri ravvicinati con la Magia alla Casa di Pulcinella:

Sabato 27 aprile ore 18.00 “M” COME MAGIA con Roberto Muci

Roberto Muci “IL” Mago dei Bambini, dall’inconfondibile bombetta arancione, cerca da sempre di incentrare i suoi spettacoli e i suoi interventi sulla ricerca e sulla curiosità del suo pubblico.

L’idea è quella che non si stiano presentando dei “giochi” ai bambini, ma “per” i bambini, con una linea e un linguaggio adatti a loro e che, in qualche modo, si possano proporre contenuti

didattici, educativi, ma soprattutto divertenti e magici.

Lo spettacolo è un viaggio (tema ricorrente negli spettacoli dell’artista) che partendo dal come Roberto sia diventato un mago, percorre i vari tipi di magia, regalando al pubblico, per una volta, la possibilità di “curiosare” tra le “cose del mago”.

Domenica 28 aprile ore 18.00 IL FAVOLOSO MONDO DI MAX con Max Barile.

Max nella sua stanza mette ordine tra le scatole e i giochi che lo circondano: è nel suo favoloso mondo. Qui riscopre i giochi di prestigio che preferisce, nostalgico e curioso comincia a maneggiarli, la fantasia prende il sopravvento e lo spettacolo ha inizio. Max eseguirà magie, illusioni e trucchi strabilianti vestendo i panni dei maghi che furono, attraversando le epoche passate fino a giungere ai giorni nostri, per uno spettacolo interattivo che vedrà protagonista anche il pubblico in sala, coinvolgendo sia grandi che piccoli.

«Un viaggio nel tempo che regalerà emozioni, divertimento e meraviglia. Parola di Max!» . Max Barile è un illusionista e scrittore con una lunga carriera tra festival di magia, spettacoli dal vivo, spettacoli didattici nelle scuole e televisione.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5. Infotel. 080 534 4660.

