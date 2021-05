A 100 anni dalla nascita di Emanuele Luzzati il Graneteatrino propone laboratori, spettacoli e una ricca mostra

Quest’anno il Granteatrino dedica un’attenzione particolare a uno dei protagonisti della cultura del ‘900, attivo nel mondo del teatro, dell’illustrazione, della ceramica e del cinema d’animazione: Emanuele Luzzati.

Il prossimo 3 giugno Emanuele Luzzati avrebbe compiuto 100 anni e per l’occasione in tutta Italia si renderà omaggio a questo artista poliedrico: una versatilità artistica che lo ha portato a realizzare dal 1949 le scene di oltre 400 spettacoli teatrali, per il balletto e la lirica nelle diverse tecniche del collage, disegno, pastello, china, matita e pennarello, a occuparsi di arredi per le grandi navi da crociera e a misurarsi con la ceramica e con materiali di ogni tipo. In particolare Luzzati ha illustrato circa 200 libri con personaggi irreali, leggeri, in uno spazio immaginario come quello delle fiabe e dei racconti per ragazzi, popolato di re, regine, giullari di corte, principesse, giocolieri e clown.

Fondamentale nel percorso artistico e creativo del Granteatrino è stato l’incontro, avvenuto nell’84, con il grande scenografo Emanuele Luzzati cui la nostra compagnia si è legata in un rapporto fondato sul comune amore per Pulcinella nel suo appassionato abbraccio con il mondo infantile. Luzzati ha disegnato il logo della compagnia - un Pulcinella stilizzato che, in omaggio alla Puglia, è accanto ad un piccolo trullo. Inoltre, il maestro genovese ha firmato i bozzetti delle scene di molti spettacoli nonché di tutti i manifesti. Di questo lungo e meraviglioso incontro rimane un ricco e originale repertorio di spettacoli, opere, disegni, oggetti di scena, personaggi-burattini, fondali, locandine a testimonianza del percorso fatto insieme. La mostra offre al pubblico una visione organica, completa e di grande ricchezza espressiva dell’opera di Luzzati applicata all’arte dei burattini, un’arte preziosa e rara che affonda le sue radici nell’artigianato artistico per riportare all’attenzione degli spettatori la sapienza antica dei comici dell’Arte.

Il Granteatrino in occasione dei 100 anni dalla nascita di Emanuele Luzzati renderà un ricco e suggestivo omaggio all’artista genovese proponendo laboratori, spettacoli e una ricca mostra di sue opere.

Proporremo al pubblico un percorso artistico e culturale intorno a Emanuele Luzzati presso la Casa di Pulcinella dove il suo Pulcinella ha trovato casa in particolare nella baracca di Paolo Comentale, direttore artistico della compagnia Granteatrino.

Come da protocollo anticovid le sedute fruibili saranno inferiori rispetto alla normale capienza del teatro per garantire il distanziamento sociale. All’ingresso è stata prevista la postazione di triage (misurazione della temperatura, lavaggio mani con disinfettante).

Biglietti in vendita su www.vivaticket.it e al botteghino del teatro

Biglietto unico giornaliero 5 euro a partire dai 3 anni

Infotel. 080.534.4660

L’evento, in collaborazione con Lele Luzzati Foundation e Casa Luzzati a Palazzo Ducale di Genova, prevede ogni pomeriggio uno spettacolo, un laboratorio artistico e la visita alla mostra.

Il pubblico che assisterà agli spettacoli e parteciperà ai laboratori, avrà la possibilità di visitare gratuitamente le opere in mostra presso La Casa di Pulcinella che diventata così una vera e propria “casa museo” già inserita nei percorsi turistici e culturali della Puglia.

