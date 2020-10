In Fiera del Levante spettacoli, mostre e Oktober Fest in Bianco Rosso con birre artigianali, gastronomia pugliese e musica dal vivo

Nel rispetto delle misure anti-Covid la Fiera continua ad accogliere i visitatori con spettacoli e show itineranti.

Venerdì 9 ottobre si replicano gli spettacoli degli artisti di strada e dei trampolieri dalle 15.00 alle 19.00. Si esibiranno in performance da guardare a testa in su tra i viali del quartiere fieristico. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari.

Alle 16.30, 18.00 e alle 20.00 si replica lo show di Parolabianca Fashion Butterflies. La performance è realizzata con i costumi che la Maison Dior ha rifinito con le opere del pittore Pietro Ruffo. Lo spettacolo proposto è stato scelto da Dior per il suo evento di apertura della biennale di Venezia 2019, durante il ballo del Tiepolo, evento di beneficienza organizzato con la collaborazione della Venetian Heritage Foundation nei saloni settecenteschi di Palazzo Labia. L’arte, lo stile e la magia di un ballo da sogno.

Il Birrificio Bari in collaborazione con la Nuova Fiera del Levante da domani fino a domenica 11 ottobre, a partire dalle 17.00, organizza l’Oktober Fest in Bianco Rosso con birre artigianali, gastronomia pugliese e musica dal vivo.

Le attività dell’Assessorato alle Industrie Turistiche e Culturali della Regione Puglia promosse nell’ambito del PACT - Polo delle Arti, Cultura e del Turismo prevedono alle 16.30 al Cineporto la Rassegna cinematografica Il Viaggio e la Memoria, promossa dai programmi di cooperazione territoriale europea Italia-Albania-Montenegro e Grecia-Italia, per celebrare la Giornata Europea della Cooperazione 2020 divisa in due parti: Progetto CIRCE / Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro dalle 14.30 alle 16.30 e Progetto CIAK / Interreg V-A Grecia–Italia dalle 16.30 alle 18,30. Rassegna di 19 cortometraggi prodotti da Apulia Film Commission nell’ambito dei progetti di cooperazione transfrontaliera CIRCE (Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro) e CIAK (Interreg V-A Grecia–Italia).

Proseguono inoltre Street Art, nel padiglione 152, mostra con alcuni dei lavori realizzati nell’ambito della misura “Promozione e sostegno della Street Art”, un coinvolgente progetto di valorizzazione del patrimonio e di riscoperta del territorio attraverso un’azione culturale partecipata.

Sta Come Torre, la mostra a cura di Paolo Mele con opere realizzate appositamente da Luigi Presicce, Pamela Diamante, Lucia Veronesi, Coclite/De Mattia, Elena Bellantoni e Gabriella Ciancimino promossa dalla Regione Puglia – Sezione Turismo e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto Destinazione Puglia che attiva sinergie tra politiche culturali e promozione turistica. Nel padiglione 152 è possibile visionare alcuni dei lavori video e fotografici della mostra. E ancora la mostra d'arte contemporanea – nel padiglione 107 - promossa dal Progetto Art Travel con opere di Giulio De Mitri, Raffaella Formenti, Iginio Iurilli, Angelo Filomeno, Massimo Ruiu, Perino&Vele, Daniela Corbascio, Jessica Carroll, Sandy Skoglund e Dario Agrimi a cura della Fondazione Pino Pascali – Museo di Arte Contemporanea in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto Sparc. Inoltre il Polo ospita, nel padiglione 152, Arena Culturale - Un percorso virtuale nelle eccellenze culturale e turistiche della Regione Puglia, che offre un ricco palinsesto all’interno dell’offerta culturale pugliese.