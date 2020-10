Spettacoli, mostre ed iniziative in Fiera del Levante

La Campionaria non è solo eventi istituzionali. Ogni giorno è possibile assistere a spettacoli, mostre e a diverse iniziative.

Domani, lunedì 5 ottobre dalle 15.00 alle 19.00 si replica lo show degli artisti di strada e trampolieri. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob spettacolari.

Alle 16.30, 18.00 e 20.00 esibizione delle Bianche presenze, bianche Farfalle, eteree, eleganti, accompagnate da angeli bianchi in frac trasformeranno la Fiera in un luogo magico, lontano dal tempo. Figure che danzano, volano, stupiscono e attraverso giochi pirotecnici rendono i luoghi in posti surreali. I trampolieri sono accompagnati da un elegante carro che diffonde nell’aria luci e leggere musiche sulle quali gli attori danzano. Sopra il carro una ballerina volteggia in aria sul suo cerchio aereo itinerante. Cala la sera e le farfalle, accompagnate da uomini eleganti, si illuminano con delicate iridescenze di luce a led! I trampolieri si spostano da un posto all’altro traghettando il pubblico e i visitatori da una piazza all’altra, affascinandoli con la loro poesia.

Nel Padiglione 18 spazio alla valorizzazione e alla gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Puglia. Sarà allestita una mostra permanente delle specie forestali autoctone pugliesi, con l'esposizione di sei teche nelle quali sono raccolti e catalogati foglie e semi degli alberi e degli arbusti presenti nei Boschi da Seme della Regione Puglia.

Da domani, lunedì 5 ottobre e sino a domenica 11 ottobre in programma sempre nel Padiglione 18 i laboratori per promuovere i boschi didattici, con incontri dedicati al riconoscimento delle foglie, delle piante del sottobosco e di quelle aromatiche, passando ai manufatti con materiali poveri e la cera d'api. Attività possibili in collaborazione con sette aziende agrituristiche e masserie pugliesi iscritte nell'Albo Regionale dei Boschi Didattici della Regione Puglia.

Be Wine!, il salone dei vini del Mediterraneo prosegue con le sue attività giornaliere. Dalle 12.00 alle 21.00 nell’Enoteca dei Vini del Mediterraneo all’interno del Padiglione 18, viene realizzato il servizio mescita affidato all’Associazione Italiana Sommelier Puglia in collaborazione con Confcooperative Puglia.

Ogni espositore presente nel Padiglione 20 potrà partecipare con le 3-4 referenze che intende promuovere nell’ambito della manifestazione.