Il 5 e 6 novembre alle ore 18.00 un fine settimana ricco di spettacoli per famiglie e piccini alla Casa di Pulcinella:

In scena sabato 5 novembre L’Opera di Pulcinella, quell’eterno bambinone che diverte i più piccoli e ricorda ai più grandi l’entusiasmo di lasciarsi andare ai propri sogni e all’illusione …

Domenica 6 novembre Cenerentola in bianco e nero per rivivere un classico delle fiabe ma saranno gli spettatori a decretare la fine della storia: il cartellino bianco prevede un finale dolce per tutti, il cartellino nero punisce chi ha inflitto soprusi e ingiustizie…

sabato 5 novembre ore 18.00

L'OPERA DI PULCINELLA

compagnia Granteatrino

? Pulcinella il protagonista dello spettacolo, beniamino del pubblico che riesce a coinvolgere grandi e piccini in un rapporto diretto e creativo.

Nello spettacolo Pulcinella, la maschera più celebre e più famelica del mondo, è alle prese con i suoi eterni avversari. Così in una strada che è anche piazza il nostro eroe incontra prima un cane, poi un prepotente. E così via: uno scheletro, un giudice, un cappuccino e un boia.

E così via lo spettacolo procede a volo radente tra eleganze da harem e fantasie guerresche da Paladini e Mori, attraversando con la fantasia camposanti e aule di tribunale. Alla fine, a cospetto del Diavolo in persona, Pulcinella giocherà la sua ultima avventura più speciale.

L’alternarsi delle scene e delle luci, l’aggiunta della musica al ritmo di uno spettacolo tradizionale di burattini, donano al lavoro un tocco di avvincente originalità.

La messa in scena è fondata sulla riscoperta del teatrino come scatola magica.

Il protagonista Pulcinella ritrova l’antica forza scenica dell’Arte grazie all’uso sapiente della pivetta, un sottile fischietto di metallo che dona alla voce un timbro inconfondibile.

Paolo Comentale è uno dei pochi burattinai italiani ad aver recuperato integralmente l'uso della pivetta, un antico strumento di fattura artigianale costituito da due lamelle di metallo che, collocate sotto il palato, danno alla voce una potenza elevata e un timbro particolare.

Tra emozioni e colpi di scena si rinnova il magico incanto del teatro di Pulcinella che vive dell'appassionata partecipazione del pubblico in un rapporto diretto e creativo con la rappresentazione che ha di per sé un grande valore.

Pulcinella burattino è un magico folletto bianco e nero capace con la sua inesauribile gioia di vivere di catturare l’attenzione dei piccoli e dei grandi e quindi di farsi comprendere e apprezzare anche da pubblici internazionali.

domenica 6 novembre ore 18.00

CENERENTOLA IN BIANCO E NERO

Proscenio Teatro

Cenerentola è certamente una delle storie più conosciute e raccontate al mondo. La nostra visitazione prende spunto proprio da queste incredibili e diverse maniere di far concludere la vicenda, da una parte Perrault, che perdona le malefatte della matrigna e delle sue figlie e che vede addirittura Cenerentola accoglierle nel Palazzo dove era andata in sposa con il Principe, idea ripresa poi da Walt Disney nel suo celeberrimo film d'animazione (versione bianca). Lo spettacolo racconta fedelmente la vicenda, attraversando i momenti più cari e noti al pubblico di ogni età, ci sarà in scena Cenerentola in carne ed ossa, col suo vestito sporco di cenere e con quello sfavillante con cui si presenta alla festa, ci sarà il Principe, la scarpetta abbandonata e tutto il resto. Non mancheranno, come tradizione della compagnia, pupazzi animati, situazioni divertenti e coinvolgimento diretto del pubblico, anzi, sarà proprio quest'ultimo a decidere quale dei due finali è più gradito, lo farà con una regolare votazione, alzando il foglio che gli verrà consegnato all'ingresso, nella parte bianca o in quella nera.

Info: Tel 080 5344660 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

Prevendite: Circuito Vivaticket e biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10-13 , sabato e domenica ore 10-12.30. Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti