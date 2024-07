Luca Ward, Emilio Solfrizzi, Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite ospiti dea stagione estiva a Rutigliano

Arriva la tanto attesa stagione estiva del Comune di Rutigliano, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Tre appuntamenti con il grande teatro da non perdere all’Istituto comprensivo Settanni – Manzoni, alle ore 21. S’inizia il 10 agosto con Il talento di essere tutti e nessuno con l’attore e il celebre doppiatore Luca Ward, che ha prestato la sua voce ai grandi del cinema internazionale come Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson, e che in questo spettacolo interagirà con il pubblico a cui racconterà con ironia la sua vita, il suo rapporto con il mare e il suo lavoro. La stagione estiva continua il 26 agosto sulle note di Lucio Dalla: Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite sono i protagonisti di L’anno che verrà - Canzoni di Lucio Dalla. Le voci dei due argentini incontrano quella di Servillo, un incastro perfetto di culture musicali ricche ma diverse con una spiccata capacità interpretativa affinata nel corso di ripetute collaborazioni, che ci hanno fatto apprezzare il loro modo di applicare l’improvvisazione, elementi jazz e ricercatezza varie alle musiche di volta in volta eseguite. Da non perdere il 4 settembre Emilio Solfrizzi in una delle commedie più celebri di Plauto: Anfitrione. “Un’opera incredibilmente divertente ma anche una fonte preziosa e importante per il suo valore storico linguistico che può essere usata come lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità”.

INFO 320.904.16.03

Costo dei biglietti

10 agosto - Il talento di essere tutti e nessuno - € 15 posto unico

26 agosto - L'anno che verrà - € 15 posto unico

4 settembre - Anfitrione - € 20 posto unico

Vendita c/o info point Pro Loco Rutigliano Via L.Tarantini 28

Dal Martedi al Sabato dalle 10-12 e dalle 17-20.

I biglietti saranno in vendita anche su vivaticket e nei punti vendita vivaticket.





10 agosto 2024

SKYLINE Productions

Luca Ward

IL TALENTO DI ESSERE TUTTI E NESSUNO

musiche Jonis Bascir

testo e regia LUCA VECCHI

È stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson. Nel corso dei decenni Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. In punta di piedi Luca Ward ci è entrato gradualmente sotto pelle, ed ora risiede indiscutibilmente nel DNA di ognuno di noi. Ma nell’arco della sua vita Luca Ward è molte altre cose oltre una voce: marinaio, attrezzista, bibitaro, teppista, militare, motociclista, padre e… persino John Wick… ultimamente. Luca Ward è stato tutti, nessuno e centomila... Nel suo spettacolo ci racconterà del rapporto viscerale che ha col mare, del lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, del suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre. Luca Ward scherza sul talento che l’ha reso famoso (la voce) e ci racconta del rapporto conflittuale che ha con esso… Uno spettacolo interattivo in cui verrà abbattuta la quarta parete e il pubblico sarà protagonista insieme al “Comandante” Ward, il quale inviterà sul palco chiunque voglia mettersi alla prova.

26 agosto 2024

Servillo, Girotto, Mangalavite

L'ANNO CHE VERRÀ

CANZONI DI LUCIO DALLA

Peppe Servillo – voce

Javier Girotto – Sax soprano e baritono

Natalio Mangalavite – piano, tastiere, voce

Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani. Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò. A noi, il tentativo di rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia.





4 settembre 2024

Compagnia Molière

Emilio Solfrizzi

ANFITRIONE

di Plauto

con Simone Colombari, Sergio Basile, Rosario Coppolino

e con Viviana Altieri, Cristiano Dessì e Beatrice Coppolino

scene Fabiana Di Marco

luci Mirko Oteri

costumi Alessandra Benaduce

regia EMILIO SOLFRIZZI

Anfitrione è una delle commedie più celebri di Plauto.

La trama ruota attorno a un soldato di nome Anfitrione e al suo servo Sosia, che tornano a casa dopo una lunga campagna militare. Tuttavia Giove, affascinato dalla bella moglie di Anfitrione, Alcmena, decide di assumerne l’aspetto per conquistarla. Nel frattempo il vero Anfitrione ignaro, si scontra con Sosia e si sviluppano una serie di equivoci, situazioni buffe e colpi di scena. Inganni che creano una girandola di situazioni esilaranti in cui i personaggi si confondono sulla vera identità di chi hanno di fronte offrendo al pubblico uno spettacolo spassoso e leggero. Un’opera incredibilmente divertente ma anche una fonte preziosa e importante per il suo valore storico linguistico che può essere usata come lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità. Insomma, un Plauto modernissimo: quante volte pensiamo di aver di fronte qualcuno ed invece abbiamo di fronte qualcun altro sbagliando le nostre valutazioni? O viceversa: quanto spesso non siamo all’altezza dei ruoli che gli altri ci danno?

Questo ormai accade tanto nella vita vera, quella di tutti i giorni, quanto (se non soprattutto) in quella digitale, quella dei social.