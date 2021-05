Con “Destinazione Luna” e "Viaggi spaziali" tornano gli appuntamenti del Planetario di Bari

Il Planetario di Bari riaccende finalmente le proprie stelle nella cupola con questi appuntamenti:

Sabato 15 Maggio alle ore 19:00 ritorna lo spettacolo dal titolo “Destinazione Luna”. "Scopriremo i segreti del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione.

Voleremo su altre incredibili lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato".

La durata dello spettacolo è di un’ora.

Al termine dello spettacolo ci sposteremo sul prato del planetario per osservare la Luna al telescopio.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956



Domenica 16 Maggio alle ore 19:00 si esplora il cosmo con lo spettacolo dal titolo “Viaggi Spaziali”.

"Partiremo dal Sistema Solare per un nuovo entusiasmante viaggio per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo. Ammireremo la bellezza della struttura della Via Lattea, attraverseremo le coloratissime nebulose dalle quali nascono le stelle e conosceremo la fine del nostro Sole".

La durata dello spettacolo all’interno del planetario è di un’ora circa.

Al termine dello spettacolo ci sposteremo sul prato del planetario per osservare la Luna al telescopio.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione OBBLIGATORIA a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956