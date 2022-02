Al Planetario di Bari spettacoli e laboratori dedicati ai pianeti e al sistema solare

Sabato 19 Febbraio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Gli adulti possono accedere gratuitamente.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass, per tutti è obbligatoria la mascherina FFP2.



Sabato 19 Febbraio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si ritorna a viaggiare tra i pianeti con il nostro spettacolo “SISTEMA SOLARE COAST TO COAST”: "Conosceremo tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, voleremo su Marte, affronteremo la pericolosa fascia degli asteroidi, attraverseremo gli anelli di Saturno e cavalcheremo le stelle comete.

In questo straordinario viaggio scopriremo perché la Terra è un posto così speciale".



Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass e per tutti la mascherina FFP2.



Domenica 20 Febbraio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini “LEGO ON MARS”: "Giocando con i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutte le caratteristiche di Marte costruendo veicoli spaziali e la propria base sul pianeta rosso".

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass, per tutti è obbligatoria la mascherina FFP2.



Domenica 20 Febbraio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 torna lo spettacolo di teatro-scienza “Armstrong e la conquista della Luna”:

"In questa nuova avventura saremo accompagnati da Neil Armstrong e rivivremo le emozioni della storia della conquista della Luna svelandone i segreti, dalla sua formazione alle più recenti scoperte".

Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.



bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass, per tutti è obbligatoria la mascherina FFP2.