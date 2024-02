Spettacoli e show-lab al Planetario di Bari per un fine settimana di supore e nuove scoperte

Sabato 2 Marzo dalle ore 18:00 alle ore 19:00 spettacolo del Planetario “LA TERRA 2.0 E LA RICERCA DELLA VITA NELL’UNIVERSO”: dopo aver conosciuto le caratteristiche dei pianeti del Sistema Solare viaggio tra gli spazi interstellari alla ricerca di altri incredibili sistemi planetari e di una nuova Terra. Oramai sono migliaia gli esopianeti scoperti e le caratteristiche peculiari di questi nuovi mondi superano la nostra fantasia.. ci sarà vita ?

Se il meteo lo permetterà al termine dello spettacolo nel planetario si andrà sul prato per osservare al telescopio Giove, nebulose ed ammassi di stelle.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com solo per informazioni 3934356956



Domenica 3 Marzo dalle ore 18:00 alle ore 19:00 debutta lo show-lab di Alessio Perniola “OPPENHEIMER: LA DOPPIA FACCIA DELL’ENERGIA NUCLEARE”: un’esperienza unica arricchita dalle immagini tridimensionali del nuovo palco olografico installato presso il planetario.

Attraverso il racconto della storia di Oppenheimer verranno realizzati esperimenti dal vivo che sveleranno il suo genio scientifico e le sfide etiche di questa rivoluzione.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini a partire dagli 8 anni con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.



bariplanetario@gmail.com solo per informazioni 3934356956