Laboratori e spettacoli dedicati allo spazio al Planetario di Bari

Sabato 25 Maggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 laboratorio scientifico per bambini "Mattoncini nello Spazio”: nel nuovo laboratorio multimediale del Planetario attraverso i mattoncini Lego e le straordinarie proiezioni olografiche del nuovo palco multimediale i bambini conosceranno tutte le curiosità sulla vita nello spazio all’interno della Stazione Spaziale Internazionale. Come piccoli astronauti dovranno cimentarsi nella costruzione di creazioni Lego per mettere in atto una vera e propria “sopravvivenza spaziale”. Il laboratorio è destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956



Sabato 25 Maggio dalle ore 19:00 alle 20:00 spettacolo di astronomia “AVVENTURE NELLO SPAZIO” : dopo aver rivolto lo sguardo al cielo stellato visibile ad occhio nudo effettueremo un percorso mozzafiato tra gli oggetti più temuti dell’universo.

Sfioreremo la superficie incandescente del Sole, osserveremo da vicino la fascia degli asteroidi, ci avvicineremo ad una stella di neutroni e sfideremo la forza di gravità di un buco nero.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.



