Lo spettacolo sulla “Stella di Betlemme” e laboratori scientifici al Planetario di Bari

Martedì 28 Dicembre dalle ore 19:00 alle ore 20:00 ed esclusivamente per il periodo natalizio vi presentiamo uno spettacolo che affascinerà adulti e bambini incentrato sulla “Stella di Betlemme”. Cosa guidò i Magi verso Gesù ? Cosa videro i pastori sulla grotta ? Perché mettiamo una stella cometa sul presepe ?

Ritorneremo indietro di duemila anni alla ricerca di questa “Stella” in un percorso tra scienza e fede che incanterà tutti.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione OBBLIGATORIA a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass e per tutti la mascherina FFP2.



Mercoledì 29 Dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON ”:

attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale.

Il laboratorio è consigliato a bambini dai 5 ai 10 anni.

Gli adulti possono accedere gratuitamente.

Ticket € 8,00 i bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Mercoledì 29 Dicembre dalle ore 19:00 alle ore 20:00 ritorna il nostro scienziato (pazzo) Alessio Perniola con lo show-lab “La Scienza sotto l’Albero”.

Tanti nuovi spettacolari esperimenti scientifici, all’apparenza magie, sveleranno ad adulti e bambini i principi fisici alla base della pressione, temperatura e tanto altro.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.



