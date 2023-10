Spettacoli dedicati alla Luna nel Planetario di Bari

Questa settimana il Planetario di Bari aderisce all’evento internazionale dedicato alla Luna promosso dalla NASA

International Observe the Moon Night con questi appuntamenti :



Sabato 21 Ottobre ED IN REPLICA Domenica 22 Ottobre dalle ore 20:00 alle 21:00 spettacolo di astronomia “DESTINAZIONE LUNA” :

voleremo tra i crateri lunari e scopriremo tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. Esploreremo altre incredibili lune orbitanti attorno a Giove e Saturno.

Al termine dello spettacolo ci sposteremo sul prato del planetario per osservare direttamente al telescopio la Luna, Giove e Saturno.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario (convenzione UNIBA € 7).

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com