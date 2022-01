Al Planetario di Bari in scena pettacoli sulla Luna e la magia delle stelle cadenti

Sabato 15 Gennaio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 spettacolo di planetario “DESTINAZIONE LUNA”: 'Voleremo tra i crateri lunari e scopriremo tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. Viaggeremo su altre incredibili lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato'.

Al termine dello spettacolo ci sposteremo sul prato del planetario per osservare la Luna al telescopio.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il super green pass e per tutti la mascherina FFP2.



Domenica 16 Gennaio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 ritorna lo spettacolo di teatro-scienza “PERSEO E LA MAGIA DELLE STELLE CADENTI”: Perseo è un eroe, figlio nientemeno che di Zeus e Danae, che fu sedotta sotto forma di pioggia d’oro. Perseo e Andromeda sono anche due costellazioni ed in particolare dall’elmo dell’eroe sembra cadere lo sciame meteoritico delle stelle cadenti denominate Perseidi. Ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo per adulti e bambini nel quale le vicende dei protagonisti si fondono con la didattica dell’astronomia.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956