A Putignano gli appuntamenti estivi dedicati al teatro: gli spettacoli in programma

Dal 17/08/2023 al 19/08/2023

Stagione estiva del Comune di Rutigliano-Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, nell’atrio dell’Istituto comprensivo Settanni-Manzoni (pineta comunale), ultimi dei cinque spettacoli programmati. Ore 21.00

Giovedì 17 agosto Laura Morante porta in scena “Notte di sfolgorante tenebra” per la regia Daniele Costantini. La sanguinosa guerra di Troia si è conclusa con la vittoria dei Greci, ma le donne, greche o troiane, hanno tutte pagato un amarissimo tributo. Tre greche, Clitemnestra, Elettra ed Elena, e tre troiane, Cassandra Ecuba e Andromaca. Accogliendo e rielaborando opere differenti, i sei monologhi mettono in scena personaggi controversi, che è difficile sottoporre a un giudizio morale.

Mercoledì 30 agosto Alessandro Preziosi e il suo “Omaggio a Zeffirelli”. Omaggio a uno degli uomini di spettacolo italiani più noti al mondo, nel ricordo del regista di fama internazionale che diede un fondamentale contributo al mondo del cinema, ma anche a quello dell’opera lirica. Per il centenario della nascita del Maestro Franco Zeffirelli, un evento che coniuga, così come seppe fare questo esegeta universale dell'arte, Prosa e Musica in un ricco programma dallo stile raffinato.

Biglietti disponibili all’Info Point - Palazzo San Domenico, Via Leopoldo Tarantini, 28 - Rutigliano oppure online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.