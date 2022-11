Gli spettacoli scientifici del Planetario di Bari

Sabato 3 Dicembre dalle ore 19:30 alle 20:30 a grande richiesta ritorna il laboratorio-spettacolo “VERSO L’INFINITO E OLTRE” :

volare è da sempre uno dei più affascinanti desideri dell’uomo. Come novelli Icaro, lo scienziato (pazzo) Alessio Perniola insegnerà a bambini ed adulti, con giochi divertentissimi, i principi della scienza necessari per imparare a volare. Come i rapaci più belli e rari, i colorati aquiloni, le mongolfiere, sino alle navi spaziali conquisteremo il cielo.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956



Domenica 4 Dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio manipolativo “ZOO-DIACO” :

attraverso le proiezioni sulla cupola conosceremo le storie e leggende legate alle costellazioni zodiacali identificando in cielo la posizione delle stelle più importanti. Armati di colla e cartoncini i bambini realizzeranno ognuno la propria costellazione.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario solo per i bambini, gli adulti accompagnatori accedono gratuitamente.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956



Domenica 4 Dicembre dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si replica lo spettacolo di teatro-scienza “IL PICCOLO PRINCIPE TRA LE STELLE” :

tratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, questo spettacolo di teatro-scienza affronta temi importanti come il senso della vita ed il significato dell’amore e dell’amicizia, trovando la sua collocazione naturale nel planetario dove il passaggio del protagonista da un pianeta all’altro della Galassia, serve ad illustrare didatticamente la struttura dell’Universo.



Prenotazione OBBLIGATORIA a bariplanetario@gmail.com per informazioni 3934356956