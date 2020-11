Sui canali social 'La Prosa del lunedì con i classici del Teatro Abeliano'

La situazione emergenziale dovuta al Covid19 non ferma la Cultura e il Teatro, come dimostra il Gruppo Abeliano che riprende le trasmissioni in streaming delle migliori produzioni dei suoi primi 50 anni di attività, così come ha tempestivamente proposto durante il lockdown primaverile per non interrompere il rapporto con il pubblico.

Questa programmazione in streaming culminerà più in là con le dirette sincrone di spettacoli che si effettuano in Teatro e senza pubblico.

Intanto il primo appuntamento de "La Prosa del lunedì con il classici del Teatro Abeliano" comincia dal 2 novembre alle ore 17 sui canali social (Facebook e YouTube) del Teatro Abeliano, e in replica alle 21.30 anche su RadioPopIzzTv (canale 881 per Puglia e Piemonte - canale 656 per Lombardia).

Questo primo appuntamento del lunedì vuole omaggiare gli amici e maestri di sempre, Chris Chiapperini e Mario Mancini, con brevi stralci di alcune loro performance all'Abeliano.

I prossimi lunedì la rassegna in streming continuerà con i classici che hanno caratterizzato la lunga storia dell'Abeliano.