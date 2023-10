Innesti Inneschi Piccola rassegna teatrale 2023, spettacoli a Ruvo di Puglia e Castellana Grotte

Una ex ferramenta del centro storico di Ruvo di Puglia; un teatro autocostruito nella periferia di Lecce; una scuola di danza di Castellana Grotte. Sono questi i luoghi che, dal 21 ottobre al 19 novembre, ospiteranno la piccola rassegna teatrale 2023 dal titolo Innesti Inneschi, ideata e promossa dalla compagnia La Luna nel Letto di Ruvo di Puglia in collaborazione con Nasca – Teatri di Terra di Lecce e Artinscena di Castellana Grotte.

Sei spettacoli tra prosa e teatro ragazzi, tra cui un Premio UBU per la regia, che andranno in scena in tre diversi comuni del territorio pugliese, uniti dalla volontà di piantare, insieme, il seme dell’arte e del teatro all’interno di quegli spazi che, con i giusti innesti, possono contribuire a far crescere l’albero della cultura e a donarlo ad una comunità che possa farsi carico della sua cura. È questo il caso dello spazio Nasca – Il Teatrodi Lecce, progettato e autocostruito da Ippolito Chiarello e divenuto sede permanente di residenze artistiche. Ancora, è il caso di Castellana Grotte, dove la piccola rassegna teatrale intende fungere invece da innesco, da detonatore, in un comune che ha perso il suo teatro fisico ma che si ritrova a cercare piccoli luoghi dove tornare a fare teatro, tra cui la scuola di danza Artinscena di Annalisa Bellini. Infine, nella sua versione di prologo, Innesti Inneschi toccherà anche gli spazi che, da sempre, la compagnia La Luna nel Letto ha frequentato nel centro urbano di Ruvo di Puglia e sarà ospitata dalla ex Ferramenta Brucoli, da cui contribuirà a costruire nuovi ponti con la città.

A rappresentare una costante delle tre programmazioni locali sarà lo spettacolo di prosa Con la Carabina, della Compagnia Licia Lanera, in scena il 1° novembre alle 19.00 nella ex Ferramenta Brucoli di Ruvo di Puglia (piazza Matteotti) il 10 novembre alle 20.30 nello spazio Nasca – Il Teatro di Lecce (Via Siracusa 28) e l’11 novembre alle 20.30 nella sede della scuola Artinscena di Castellana Grotte (via Serritella 10). Premio Ubu 2022 miglior regia a Licia Lanera – Premio Ubu 2022 miglior testo straniero/scrittura drammaturgica (messi in scena da compagnie o artisti italiani).

Sempre in ambito di prosa, il 21 ottobre alle 20.30 nella sede della scuola Artinscena di Castellana Grotte (via Serritella 10) andrà in scena Ternitti, di AlephTheatre e Radicanto, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Mario Desiati per la regia di Enrico Romita.

La rassegna prosegue con quattro spettacoli di teatro ragazzi:

Buoni I Cattivi (a partire dagli 8 anni), di Michelangelo Campanale con Ippolito Chiarello prodotto dalla Compagnia La Luna nel Letto, che andrà in scena il 22 ottobre alle ore 17.30 nella ex Ferramenta Brucoli(piazza Matteotti) di Ruvo di Puglia. Uno spettacolo liberamente tratto da Storia di un bambino cattivo. Storia di un bambino buono di Mark Twain. Menzione speciale per l’interpretazione attoriale di Ippolito Chiarello al Festival Nazionale di teatro Ragazzi Festebà 2023.

La Dea del Cerchio (a partire dai 6 anni), prodotta dalla compagnia La Luna nel Letto, di e con Marianna di Muro, regia di Michelangelo Campanale. Spettacolo nato nel percorso di formazione Heroes – I miti del contemporaneo, a cura di Salvatore Marci e Antonella Ruggiero. La Dea del Cerchio andrà in scena il 22 ottobre alle ore 18.00 presso lo spazio Nasca – Il Teatro di Lecce (Via Sicracusa 28) e il 19 novembre alle ore 17.30 nella ex Ferramenta Brucoli di Ruvo di Puglia.

Jack e il fagiolo magico – Una storia tra terra e cielo (a partire dai 3 anni), prodotto dalla Compagnia La Luna nel Letto, di e con Maria Pascale, testi, regia e scene di Michelangelo Campanale, che andrà in scena il 19 novembre alle ore 18.00 nella sede della scuola Artinscena di Castellana Grotte (via Serritella 10).

Come SeMe (dai 2 ai 5 anni) una produzione Kuziba con Gianna Grimaldi e Annabella Tedone, regia di Annabella Tedone. Lo spettacolo andrà in scena il 19 novembre alle ore 18.00 presso lo spazio Nasca – Il Teatro di Lecce (via Siracusa 28).

Con la carabina

di Pauline Peyrade

con Danilo Giuva e Ermelinda Nasuto regia e spazio Licia Lanera

traduzione Paolo Bellomo

luci Vincent Longuemare

sound design Francesco Curci

costumi Angela Tomasicchio

aiuto regia Nina Martorana

organizzazione Silvia Milani

Produzione Compagnia Licia Lanera

In coproduzione con POLIS Teatro Festival In collaborazione con Angelo Mai

Si ringrazia E Production

Una bambina di 11 anni che un tribunale francese ha riconosciuto consenziente allo stupro che ha subìto da parte di un amico del fratello maggiore, decide, diventata donna, di farsi giustizia da sola. La storia è continuamente divisa tra passato e presente: il primo ambientato in un luna park, il secondo a casa della donna. In entrambi i luoghi si consuma una violenza, ma i ruoli sono invertiti.

Con la carabina è un testo lucido e imparziale, che fugge dall'idea di dividere categoricamente il mondo in buoni e cattivi, ma analizza i meccanismi culturali e antropologici che fanno scaturire alcuni comportamenti violenti. Questa analisi, insieme ad una scrittura viva e affascinante, sono gli elementi che mi hanno portato prima ad abitarlo, poi a patirlo e infine a metterlo in scena. Ne è venuto fuori uno spettacolo-incubo, un non luogo, in cui ci sono due attori/servi di scena che si fanno ora adolescenti ora adulti ed evocano attraverso la parola e pochi elementi scenici, la dinamica di una storia atroce. Lo spettacolo è claustrofobico e violento, si muove scandito dalle luci di un set fotografico che muta continuamente per mano degli attori stessi. Pensato per luoghi piccoli in cui la distanza del pubblico dallo spazio scenico è minima, la prospettiva dello spettatore, quindi, è vicina e continuamente disturbata da queste piantane luci, che lo mettono nello scomodo e allo stesso tempo pruriginoso ruolo di colui che spia il privato più privato. Davanti ad esso si intervalla il gioco all’orrore, la giovinezza alla morte; è un’orrenda stanza dei giochi, uno Squid Game in cui chi ha pagato il biglietto può guardare da vicino uno stupro o una morte. Non ci sono vincitori in questa ruota infernale, ma solo lo specchio di una società che ha fallito clamorosamente. Tra conigli, giocattoli e canzoni di Billie Eilish sfila una storia come tante, una storia miserabile per cui è impossibile non provare pena e profondo dolore.

Ternitti

Spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Mario Desiati

produzione AlephTheatre e Radicanto

regia Enrico Romita

Questa è la storia dei sacrificabili del Capo di Leuca del secolo scorso. Mimì, un'operaia di 50 anni, ragazza madre, impiegata nel cravattificio della sua città, è sul tetto della fabbrica, a difendere il suo lavoro dalla nuova prevista delocalizzazione. Alla voce di Mimì si contrappone quella della figlia Arianna, giovane donna del sud in cerca di un destino diverso da quello della madre. La giovane Arianna si troverà ad interrogarsi sull'origine della sua stessa esistenza, tanto da decidere, come medico, di implicarsi in prima persona nel sostegno dei diritti dei malati di ternitti. Si renderà conto presto di come la sudditanza culturale oltre che economica di quei territori sia all'origine di tanti scempi e sopraffazioni.

Buoni I Cattivi

Liberamente tratto da Storia di un bambino cattivo. Storia di un bambino buono di Mark Twain

di Michelangelo Campanale

con Ippolito Chiarello

regia e scene Michelangelo Campanale

aiuto regia Antonio Longo

luci Michelangelo Volpe

costumi Maria Pascale

Nel buio della mente della vecchiaia, un signore, forse uno scrittore, si aggira con un lumicino tra la gente, tra i mille volti incontrati nella sua vita avventurosa, ancora alla ricerca di qualcosa, di una conferma o di una smentita. Sempre arguto e ironico nel linguaggio, dalle profondità della sua memoria riporta a galla storie e vicende proprie dell’infanzia, a cominciare da una linea di gesso bianca...tracciata da una mano fredda e nodosa...a dividere perfettamente in due una lavagna nera...il destino di tante bambine e bambini.

Si approfondisce il sodalizio artistico tra Michelangelo Campanale e Ippolito Chiarello, entrambi attenti osservatori della realtà - che spesso non coincide con la verità! - sempre alla ricerca di una forma di narrazione tra vissuti veri o immaginati, che dal palcoscenico parlano alle nuove e vecchie generazioni.

Età: dagli 8 anni.

La Dea del Cerchio

COMPAGNIA LA LUNA NEL LETTO

di e con Marianna di Muro

regia, scene e luci Michelangelo Campanale

assistente alla regia Patrizia Labianca

costumi Maria Pascale

Quante volte vi è capitato di ammettere di essere goloso? Tante. E vi è mai capitato di ammettere di essere invidioso? La conoscete l’invidia? L’avete mai provata? INVIDIA dal latino IN-VIDERE guardare male. La dea del cerchio è una storia di bambini, di giochi nei cortili. Una storia personale che si incrocia con il mondo mitico dell’antica Grecia. Così Marianna riapre la sua scatola dei giochi e torna a quell’estate del 1988. Ogni giorno giocava in cortile con le sue amiche e i suoi amici, sotto la statua della dea Atena, la dea della saggezza, della sapienza, delle arti femminili. La presenza della statua aiutava tutti a rimanere ligi alle regole del gioco, onesti con gli avversari. Del gioco di cui erano più brave, le bambine diventavano dee. Marianna era stata la dea del cerchio per tre anni di seguito, fino a quando non è arrivata lei, Elisa. Una storia sull’invidia, una storia in cui è facile riconoscersi perché provare invidia non è sbagliato, è solo umano.

Età: dai 6 anni

Jack e il fagiolo magico

(Una storia tra terra e cielo)

da un’idea di Maria Pascale

con Maria Pascale

voce registrata Lorenzo Gubello

testi, regia e scene Michelangelo Campanale

assistente alla regia Annarita De Michele

assistente alla scenotecnica e costumi Maria Pascale

registrazioni audio Michelangelo Volpe

Ve l’hanno mai detto che dei semplici fagioli possono essere magici? Così magici da farci arrivare in cielo? Ve lo hanno mai detto che si può correre a più non posso sulle nuvole? Che non bisogna essere grandi e non c’è neppure bisogno del permesso? E ve lo hanno mai detto che tra le nuvole si può trovare di tutto, anche un grande castello, e che nel castello…? Cosa può accadere tra terra e cielo, si potrebbe raccontare per ore! Una cosa è certa: quando sulla terra le cose si complicano, si può sperare nel cielo e, statene certi, tutto si trasforma in una grande avventura! Parola del piccolo Jack!

Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese – la prima pubblicazione apparve nel libro The History of Jack and the Bean-Stalk, stampato da Benjamin Tabard nel 1807 – lo spettacolo racconta la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza. Una storia emblematica che una attrice, anche burattinaia e macchinista come Maria Pascale, restituisce al pubblico dei piccolissimi e dei suoi accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche. Il risultato sulla scena è un mobile fatto di parole, gesti e materia che crea la storia nel gioco, strada maestra della conoscenza della realtà e dell’animo umano.

Come SeMe

con Gianna Grimaldi e Annabella Tedone

spazio scenico Bruno Soriato

aiuto scenografa Valentina Vecchio

cura del movimento/Feldenkrais Rossana Farinati

ricerca coreografica Micaela Sapienza

quadri sonori Livio Minafra

inserti vocali Teresa Vallarella

luci Angelo Piccinni

costumi Maria Pascale

amministrazione Beppe Strafella

comunicazione Mariablu Scaringella

cura della produzione Bruno Ricchiuti

assistente alla regia Livio Berardi

regia Annabella Tedone

uno spettacolo di Kuziba

coprodotto da TRIC Teatri di Bari



con la complicità di

Terreno Fertile • La luna nel pozzo • Armamaxa • IV Circolo Didattico “P. Uva” di Bisceglie



ed il sostegno di

sistemaGaribaldi] • Linea d’Onda • Regione Puglia • Ministero della Cultura

Come SeMe è un viaggio poetico attraverso un racconto gestuale e ritmico, fatto di suoni e una manciata di parole. Una scena essenziale e pochi elementi a comporre uno spazio che accoglie due respiri, due voci e due corpi in cerca del posto giusto dove germogliare. C’è un prima e c’è un dopo. C’è un sotto e c’è un sopra. C’è un dentro e c’è un fuori. C’è un albero alto alto, ma così piccolo che sta in una mano. Ci sono le braccia di una mamma e un rifugio segreto. C’è un soffio leggero che attraversa i rami e i capelli, come vento. Caldo abbraccio della terra, nutrimento dell’acqua, tepore del sole, dolci carezze del vento e il mistero della vita accadrà! Piccolo seme e piccolo bambino. Ecco! Ci siamo. E ora? Come si fa? Dove si va? Intanto, si sta. Basta saper aspettare. Basta imparare a sbagliare. Basta saper riprovare. Si sta, in quel seme che tutto contiene.