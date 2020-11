Appuntamento con "La Prosa del lunedi con i classici dell'Abeliano"

Per contrastare l’isolamento anche culturale cui il Covid19 vorrebbe condannarci e al contempo sopperire alla chiusura ci auguriamo temporanea, dei teatri, l’Abeliano propone in streaming spettacoli di repertorio, dall’ampia cinquantennale nastroteca, mentre mette a punto l’ipotesi di dirette live con nuovi spettacoli effettuati dall’Abeliano in assenza di pubblico.

Ecco dunque, dopo la prima serie andata in onda la scorsa estate, "La Prosa del lunedi con i classici dell'Abeliano".

Lunedi 16 novembre alle 17 sui canali social Facebook e YouTube del Teatro Abeliano e in replica alle 21.30 su Radio PopIzz Tv (canale 881 per Puglia) prosegue la rassegna in streaming con due straordinari reperti del 1985 e1986. Si tratta di due atti unici di Luigi Pirandello diretti da Vito Signorile per il Gruppo Abeliano.

“L’uomo dal fiore in bocca”, protagonisti Cris Chiapperini e Vito Signorile;

“Sogno Ma forse no” protagonisti Tina Tempesta e Saverio Indrio.

Con l’auspicio di mantenere sempre vivo l’interesse dei propri abbonati e del pubblico e in attesa del ritorno all’insostituibile rapporto dal vivo e agli abbracci degli artisti col proprio pubblico.