Al Teatro comunale di Putignano in scena gli spettacoli Due segreti e Norway.Today

Il 26 febbraio alle ore 21 in scena al Teatro Comunale di Putignano la DOGMA Theatre Company con gli spettacoli DUE SEGRETI / NORWAY.TODAY per la regia GABRIELE COLFERAI

Scorpi di più sugli spettacoli https://bit.ly/3v68ZWu

Prezzo dei biglietti:

Platea € 22

Galleria € 18

RIDOTTO SPECIALE € 15 - Acquistabile solo al botteghino e riservato agli abbonati, agli under 26 e ai gruppi

Biglietti disponibili online al link https://bit.ly/3vfC9Cy, in tutti i punti vendita vivaticket

I biglietti sono disponibili anche presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune Di Putignano ogni giovedì, dalle ore 17 alle ore 19, senza costi di prevendita.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido secondo le normative vigenti. Per accedere in teatro è necessario indossare la mascherina FFP2.