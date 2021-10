Laboratori e spettacoli dedicati allo spazio e sui terrificanti eventi dell’Universo al Planetario di Bari

Sabato 30 Ottobre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale.

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Gli adulti possono accedere gratuitamente.

Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario, prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956



Sabato 30 Ottobre dalle ore 18:30 alle ore 19:30 spettacolo di planetario “LA TERRA 2.0 ED ALTRI PIANETI EXTRASOLARI”: "Dopo aver conosciuto le caratteristiche dei pianeti del Sistema Solare attraverseremo gli spazi interstellari alla ricerca di altri incredibili sistemi planetari e della “cugina” della Terra. Oramai sono migliaia gli esopianeti scoperti e le caratteristiche peculiari di questi nuovi mondi superano la nostra fantasia".

La durata dell’attività all’interno del planetario è di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956

Per gli spettatori con più di 12 anni è obbligatorio il green pass.



Domenica 31 Ottobre dalle ore 18:30 alle ore 19:30 evento di Halloween per i bambini “ BRIVIDI COSMICI”: "Realizzeremo un breve spettacolo di planetario sui terrificanti eventi dell’universo a cui seguiranno divertentissimi laboratori manipolativi a tema scientifico".

Le famiglie in costume sono le benvenute !

Il laboratorio è destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni.



Ticket € 8,00 con pagamento direttamente al botteghino del planetario, prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956

