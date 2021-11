Al Teatro Mercadante di Altamura in scena lo spettacolo "Neanche il tempo di piacersi"

Prezzo non disponibile

Per la Stagione 2021-2022 "Rinascimento" del Teatro Mercadante, questa settimana è di scena la rassegna dei comici "ComiCittà". Info e prenotazioni: 0803101222 - Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159) - Biglietti in vendita online su Vivaticket.

Domenica 7 Novembre alle ore 17.30, in occasione della rassegna "ComiCittà", presentiamo lo spettacolo "Neanche il tempo di piacersi" di Marco Falaguasta, Tiziana Foschi e Alessandro Mancini. Con Marco Falaguasta.

La presentazione degli autori:

Una satira divertente ed impietosa della nostra società, dei nostri costumi e dei rinnovati linguaggi dai quali noi “adulti” siamo sempre più spesso tagliati fuori. Ne esce un racconto divertente e arguto che diventa cronaca dei nostri tempi, nel quale ognuno di noi si riconosce.

Noi che siamo stati ragazzi spensierati e felici negli anni '80, gli anni del boom economico del quale respiravamo l'ottimismo e la positività, siamo diventati genitori in questi tempi pieni di incertezze, instabilità ma anche di progresso e connettività.

Come le nuove tecnologie e procedure che i nostri figli utilizzano con disinvoltura, si sono inserite e hanno condizionato le nostre abitudini e il nostro modo di vivere la quotidianità? Ed eccoci qui a commentare, a lamentarci, a fare pensieri da cinquantenni. Ma com'è possibile che proprio noi siamo diventati cinquantenni? Eppure, se facciamo i conti, tutto torna. Allora tanto vale ridere di noi, così, forse, si rimane un po' più giovani.

