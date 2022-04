'Anastasia-L'ultima figlia dello zar' in scena al Teatro Piccinni

Domenica 24 aprile a Bari (teatro Piccinni) è previsto il recupero dello spettacolo “anastasia – l’ultima figlia dello zar” con le coreografie di roberta ferrara per equilibrio dinamico dance company. inizialmente previsto in doppia recita, per motivi organizzativi del tutto indipendenti dalla volontà del comune, della compagnia e del tpp, lo spettacolo andrà in scena esclusivamente alle ore 18. I biglietti già acquistati per le ore 21 saranno validi anche per la replica delle ore 18. Per chi non volesse o potesse prendere parte allo spettacolo delle ore 18 è previsto il rimborso del biglietto.

Equilibrio Dinamico Dance Company

ANASTASIA – L’ULTIMA FIGLIA DELLO ZAR

da un’idea di Roberta Ferrara

regia Michelangelo Campanale

visual Artist Raffaele Fiorella e Alessandro Vangi

disegno Luci Roberto Colabufo

musiche originali Pier Alfeo

danzatori Equilibrio Dinamico Dance Company

coreografia ROBERTA FERRARA

Con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Barletta e Comune di Fasano

Coproduzione Compagnie Art Garage e Resextensa

Il tempo scorre e fugge come un cavallo senza tregua. La macchina del tempo scandisce il flusso delle azioni con particelle che esplodono nello spazio creando un posto dalla quale la protagonista Anastasia è intrappolata. Un sogno, un ricordo, realtà? Siamo in un limbo tra fantasia e azioni storiche che esplodono sui personaggi lasciando melodie che si propagano nell'aria in suggestioni di colori e interazioni.